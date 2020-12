Ein Großteil der Fahrzeugflotte des Reutlinger Stadtverkehrs (RSV) bietet ab sofort kostenloses W-LAN an.

Bereits zwei Drittel der etwa 100 Busse sind umgerüstet, der Rest folge in den nächsten Wochen. Die bieten damit den Fahrgästen 50 MBit pro Sekunde an Datenvolumen. Erkennbar sind die bereits umgerüsteten Busse am Symbol neben den Türen. Das Passwort, um sich ins WLAN-Netz einzuwählen, lautet immer RSV-WLAN.

Der RSV möchte damit die Aufenthaltsqualität für seine Kunden weiter erhöhen, sagte Bernd Kugel, der Marktfilialleiter bei der Einführung des Services in der E-Bus-Halle des Reutlinger Nahverkehrsunternehmens.