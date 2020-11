Selten verliefen die ersten Monate eines Jahres für die Mineralbrunnen so unvorhersehbar wie 2020: Auf extreme Absatzzuwächse im März folgten in den Wochen danach ebenso deutliche Rückgänge. Romina Mineralbrunnen erwirtschaftete in dieser Lage eine deutlich bessere Bilanz als der Branchendurchs...