Reutlingen Riesenstimmung beim Faschingskonzert

Reutlingen / Von Susanne Eckstein

Schon lange vorher war es ausverkauft: Das Faschingskonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen genießt Kultstatus. Von wegen „ernste Musik“! Die Musiker tragen statt Frack und Schwarz dann Plüsch und Grellbunt, Bananen bliesen diesmal Horn, Engel und Teufel Klarinette, und die Co-Konzertmeister bezauberten als Plüschtier und Prinzessin. Auch das Publikum kam zunehmend bunt kostümiert, das Programmheft parodierte Datenschutz, und Intendant Grube eröffnete den Abend mit einer launigen Büttenrede ohne Bütt’.

Der britische Gaststar Rainer Hersch („Ich bin hier, um Asyl zu beantragen!“) tat ein Übriges: Er sorgte nicht nur für Amüsement mit seiner respektlos mitreißenden, Computer-, Flügel- und Leinwand-gestützten Moderation und dem orchestralen Genre-Mix von Bach über Bernstein bis Anderson („Mozart hat von ABBA geklaut“), sondern hielt Orchester und Publikum von Anfang bis Ende mit seinen speziellen Mitmach-Herausforderungen in Atem und Stimmung. Wann gibt es das schon, dass der ganze Saal nach der ersten Minute „Zugabe“ brüllt? Dann, wenn das Orchester nach den ersten Tönen die Bühne wieder verlässt.

Die Musiker erwiesen sich als zuverlässiger Nonsens-Partner, da wurde nicht nur kultiviert musiziert, sondern auch Stradivari mit kratzender Billig-Geige und Musik mit und ohne Anführer verglichen. „Merkt Ihr den Unterschied?“ Ja, ohne Dirigent klang das besser! Und es kehrte den Spieß um: mit einer „Symphony for the audience“, einer Sinfonie des Grauens aus den Geräuschen, die sonst vom Konzertpublikum kommen, sprich: Husten, Räuspern etc., dargeboten von den Musikern.

Das ging an die Grenze des guten Geschmacks, wobei hier auch das Blockflöten-Ensemble nicht unerwähnt bleiben darf. Ergänzt wurden die kurios umarrangierten Klassiker von Rossini oder Orff durch an die Wand projizierte Warnhinweise wie „Alarm! Braucht extra Probe!“ oder skurrile Übersetzungsversuche. Das Noten-Umblättern wurde zum Drama, ein Schlusstakt zur Geduldsprobe, ein orchestraler Gag jagte den nächsten. Generell waren die Zuschauer als Mitspieler gefordert: Einzeln dirigierend und Instrumente betätigend auf der Bühne, gruppenweise zum Klatschen, Bellen, Rufen, Singen, mit dem Orchester oder allein – das über tausendköpfige Konzertpublikum war begeistert und diszipliniert bei der Sache.

Musikalisch war der Abend weniger ergiebig; eine Spezialität von Hersch sind typischerweise gekürzte Klassiker, was heißt: den Anfangstakten folgt nahtlos der Schlussakkord. Das ist zwar lustig, doch es bleibt oft ausgerechnet das ausgespart, was die Württembergische Philharmonie besonders gut kann: „klassische“ Orchestermusik. Da wünschte sich mancher schöne, vollständige Musikstücke – doch derlei gab es nur ausnahmsweise, etwa mit Andersons „Typewriter“ und dem „Csárdás“ von Monti als Begleitmusik zu einer animierten Online-Umfrage. Letztere führte zu Beethovens „Ode an die Freude“ in allen nur denkbaren Spielarten von Bach bis Punk, gefolgt vom Höhepunkt des Abends: Tschaikowskys Ouvertüre „1812“ unter Original-Papiertüten-Kanonendonner und lautstarkem Jubel des stehend applaudierenden Publikums, der auch nach dem Schlusston gegen halb elf noch lange anhielt.