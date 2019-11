Der Aufbau für den Weihnachtsmarkt ist in vollem Gange. Am Mittwoch, 27. November, um 18 Uhr wird OB Thomas Keck den Budenzauber rund um die Marienkirche, entlang der oberen Wilhelmstraße und auf dem Albtorplatz eröffnen.

111 Stände

111 Verkaufsstände, darunter rund 20 Versorgungsstädte, sind in diesem Jahr vorhanden, berichtet Norbert Brendle von der Marktwerkstadt, die den Weihnachtsmarkt wieder vorbereitet hat. Das Warenangebot ist breit gestreut. Es reicht von Weihnachtsschmuck über Krippen, Ledertaschen, Mützen, Schals, Perlen und Arganölprodukten bis hin zu Stofffiguren, Keramikartikeln und Schmuck aus Marokko. Neu hinzugekommen ist ein Stand aus Frankreich, der Nussknacker vertreibt. Ebenfalls neu ist ein Stand mit Burgern und einer mit veganer Kost, dazu bietet ein Beschicker glutenfreie Waffeln an. Die Partnerstädte Aarau, Ellesmere Port, Szolnok und das mit Reutlingen befreundete Pistoia tragen mit ihrem Angebot ebenso zur Vielfalt des Marktes bei, wie die Bruderhaus-Diakonie sowie Schulen und Vereine aus der Stadt.

Beschicker zufrieden

Der Großteil der Beschicker kommt gerne wieder – für Brendle ist das ein deutliches Zeichen, dass sie mit dem Geschäft und Flair des Reutlinger Weihnachtsmarktes zufrieden sind.

Auch in diesem Jahr gibt es ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt, das sich allerdings nicht ohne die Hilfe von Sponsoren umsetzen lässt. Unter der Regie des Christlichen Zentrums Reutlingen können die Kinder täglich Stockbrot backen. Und auch eine Krippe mit ihren lebensgroß dargestellten Figuren, Streichelzoo und zwei Karussells sind wieder auf dem Weihnachtsmarkt vertreten – ebenso wie Ehrenamtliche des Kinderschutzbundes, die in der Jurte an der Nordseite der Marienkirche Märchen erzählen. Dort bietet auch der Mitmach-Zirkus Relaxx einen Workshop an: Kinder können hier von einem echten Akrobaten lernen, wie man jongliert und balanciert.

Nikolaus darf nicht fehlen

Selbstverständlich darf der Nikolaus nicht fehlen, er ist ab Samstag, 30. November, täglich auf dem Weihnachtsmarkt präsent und lockt bis zu 200 Kinder an, wie Felix Binefeld vom Christlichen Zentrum berichtet. Darüber hinaus wird es trotz steigender Auflagen an drei Samstagen eine Feuershow auf dem Weibermarkt geben.

Albtorplatz als Hot Spot

Mit der von den Eissportfreunden der TSG Reutlingen betriebenen Eisbahn und dem Nikolausdorf, das schwäbische und alpenländische Spezialitäten anbietet, sei der Albtorplatz zu einem Hot Spot der vierwöchigen Veranstaltung geworden, sagt Brendle. Morgens von 9 bis 14 Uhr ist die Eisfläche für Grundschulen geöffnet, ab 14 Uhr können dann die Besucher ihr Können auf den Kufen zeigen. Und ab 18 Uhr gibt es die Möglichkeit, sich beim Eisstockschießen zu versuchen.

Ein besonderes Highlight gibt es immer sonntags: Bei der Eisgala ab 19 Uhr stellen die kleinen und großen Eiskunststars der TSG Reutlingen ihr Können unter Beweis, ehe sie um 19.45 Uhr den Freestylern Platz machen.

Weihnachtsmarkt belebt Innenstadt

Aus Brendles Sicht führt der Weihnachtsmarkt zu einer Belebung der Innenstadt – schließlich lockt er zwischen 200 000 und 300 000 Besucher in der konsumfreudigen Vorweihnachtszeit in die Achalmstadt. Ein Wunsch hat sich für Brendle und seine Mitstreiterin Regine Vohrer noch nicht erfüllt: den Weihnachtsmarkt auf einen Teil des Marktplatzes ausdehnen zu können. Sie waren damit bislang an der Stadt und dem Widerstand der Marktbeschicker gescheitert. Veranstalter und Händler hoffen vor allem auf eines: auf trockenes Wetter