Es ist ein Dankeschön an alle jene, die sich kommunalpolitisch im Ehrenamt engagieren. Stadträte, Bezirksgemeinderäte und aktive sowie ehemalige Mitarbeiter der Stadtverwaltung feierten am Freitagabend in der Stadthalle zu den beschwingten Klängen von Clemens Jazzquartett das Ende eines „langen und turbulenten kommunalpolitischen Jahres“ (OB Thomas Keck).

Zeichen besonderer Wertschätzung

Die Jahresschlusssitzung bot aber auch die Gelegenheit, verdiente Kommunalpolitiker auszuzeichnen. Mit Werner Schenk und Siegfried Thumm erhielten diesmal zwei langjährige Bezirksmeister, die bei den Kommunalwahlen Ende Mai nicht mehr angetreten waren, als „Zeichen der besonderen Wertschätzung“ die Verdienstmedaille der Stadt.

Das Ganze im Blick behalten

30 Jahre gehörte Werner Schenk dem Sondelfinger Bezirksgemeinderat an, zwei Jahrzehnte stand er an dessen Spitze. Sein Motto – „zum Optimismus gibt es für mich keine Alternative“ – habe Schenk beispielhaft gelebt, sagte Keck in seiner Laudatio. Interesse an pragmatischen Lösungen, Fingerspitzengefühl, die Fähigkeit, konstruktiv zu argumentieren und dabei die Interessen der Gesamtstadt nicht auszublenden, zeichneten Schenks erfolgreiche Arbeit aus, betonte Keck und verwies auf zahlreiche „zukunftsweisende Projekte“, die in Schenks Amtszeit angepackt wurden. Genannt seien hier nur die Verkehrsberuhigung in der Ortsdurchfahrt (Stichwort: Sondelfinger Ei), erkleckliche Investitionen in den Hochwasserschutz, die Eröffnung des Pflegeheimes „Haus am Reichenbach“, aber auch der Bau des Kinderhauses an der Halde und der Mensa an der Mörikeschule. Nicht zu vergessen der neue Naturkindergarten für die „Wald-Wiesen-Rocker“. Werner Schenk habe, so Keck, die Messlatte für seinen Nachfolger Mike Schenk hoch gelegt.

Aufregende, fordernde Zeiten

Fast 40 Jahre saß Siegfried Thumm im Rommelsbacher Bezirksgemeinderat. 1999 wurde er stellvertretender Bezirksbürgermeister, und nach Wilhelm Brielmanns Ausscheiden 2008 fand er sich plötzlich auf dem Chefsessel im Bezirksrathaus wieder. Es seien „aufregende, aber fordende Zeiten“ gewesen, in denen Thumm unzählige Stunden im Ehrenamt für seinen „Flecka“ aufgewendet habe. So habe er in den vergangenen Jahrzehnten das „Gesicht Rommelsbachs entscheidend mitgeprägt“ – von der Kanalsanierung in der Kniebis­straße über die Umgestaltung der Ortsmitte bis zum vor Kurzem eröffneten Seniorenheim in der Alten Dorfschule.

Thumm sei ein Netzwerker gewesen, kompetent und bürgernah, einer, der sich „auf den konstruktiven Austausch und das gute Miteinander“ verstanden habe, würdigte Keck den Mann, der auch ein Händchen für kleinere Projekte wie die Rommelsbacher Wildbienenhotels gehabt habe.