Die Hemmschwelle, in die Reutlinger Tafel zum Einkaufen zu gehen, ist hoch. Sehr hoch, wie Simone F. (Name geändert) am Samstag bei der kleinen Feier zum 20-jährigen Bestehen betonte. Sie kämpfte mit den Tränen, weil sie die Situation so ungerecht empfindet: „Ich bin alleinerziehend, habe drei Söhne und zwei Jobs.“ Dennoch verdient sie zu wenig, um ihre Kinder über die Runden zu bringen. Aus dem Fernsehen habe sie über die Tafeln erfahren, „ich kannte die nicht, beim Jobcenter hat mir auch niemand was gesagt“. Das erste Mal, in die Reutlinger Tafel zu gehen, war ganz schlimm – und auch jetzt hat Simone F. noch Probleme damit, obwohl die Mitarbeiter dort sehr nett seien und die Lebensmittel extrem günstig.

Freude oder Anlass zur Klage?

Ist der 20. Geburtstag ein Grund zum Feiern? Oder eher ein Anlass, um zu beklagen, dass es viel zu viele Menschen in diesem reichen Land gibt, die sich das Einkaufen von Lebensmitteln in „ganz normalen“ Läden nicht leisten können? Beides, waren sich Stadtrat Dr. Karsten Amann, der OB Thomas Keck vertrat, und Dekan Marcus Keinath einig: „Bei uns herrscht Armut im Reichtum und Mangel im Überfluss“, sagte Amann. Die Tafel schaffe es allerdings, eine Brücke zu schlagen – und zudem Lebensmittel zu retten, die sonst im Müll landen würden. Gabriele Beier signalisierte als ehrenamtliche Vorsitzende des Reutlinger Diakonieverbands Zustimmung: „Es geht hier auch darum, die Schöpfung zu bewahren.“

Makel unserer Gesellschaft

Keinath stimmte zu: „Eigentlich sollte es solche Einrichtungen wie die Tafeln in Deutschland nicht geben – es müsste doch für alle Menschen möglich sein, zu normalen Preisen einkaufen zu können.“ Das sei „ein Makel unserer Gesellschaft“. Aber: Die Reutlinger Tafel sei auch ein „wundervoller Ort der Begegnung“. Denn die 65 Ehrenamtlichen, die zusammen mit den beiden Hauptamtlichen Gisela Braun und Karin Schenk die tägliche Arbeit der Tafel leisten, „tun dies aus gelebter Nächstenliebe“, so der Dekan.

Dem stimmte Norbert Lorenz als ehrenamtlicher Fahrer zu: „Meine Motivation ist, Menschen in schwierigen Lebenssituation zu helfen – und Lebensmittel zu retten.“ Monika Ressmann aus dem ehrenamtlichen Leitungsteam betonte: „Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir weiter so mit Ware beliefert werden.“ Dr. Joachim Rückle, Geschäftsführer des Diakonieverbands, wünschte sich von der Stadt als Träger ein elektrisches Fahrzeug, um die Waren abzuholen. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Tafel wäre auch schön“, gab Rückle Amann mit auf den Weg.

545 Familien, 1330 Personen

Karin Schenk führte an, dass in Reutlingen 545 Familien und Alleinstehende eine Berechtigungskarte zum Einkauf in der Tafel haben und dahinter rund 1330 Menschen stehen (darunter 520 Kinder). „Aber es gibt eine große Dunkelziffer, vor allem ältere Frauen trauen sich nicht, in der Tafel einzukaufen“, sagte Gisela Braun. Beate Müller-Gemmeke bestätigte das: „Es gibt ein großes Problem mit der verdeckten Armut.“

Tatti: Politik muss gegen Armut vorgehen

Einig war sich die Grünen-Bundestagsabgeordnete mit ihrer Kollegin Jessica Tatti (Linke): „Es ist gut, dass es die Tafeln gibt.“ Aber, so Tatti: „Es ist die Aufgabe der Politik, endlich gegen Armut vorzugehen.“ Die Sozialleistungen seien zu niedrig, und das Rentenniveau sinke. Und die Mieten steigen laut dem SPD-Landtagsabgeordneten Ramazan Selcuk immer weiter an.

Helfer und Spender

Ohne die Lebensmittelgaben von Supermärkten, Discountern, Bäckereien und anderen Spendern wäre die Arbeit der Tafeln aber gar nicht möglich: Liane und Ingolf Kasch haben einen Hofladen und geben immer wieder Eier, Geflügel und Kartoffeln, „aus christlicher Motivation“, wie sie sagen. Susanne Erb-Weber sagte, dass die Bempflinger Bäckerei Veit täglich bis zu 50 Kilogramm Backwaren an die Tafeln in Reutlingen, Bad Urach, Metzingen und Nürtingen liefert. „Wir geben gern, versuchen unsere Überschussmengen aber auch zu reduzieren“, so die Marketingleiterin. „Was wir immer brauchen, sind Mitarbeiter – und hier in der Tafel kaufen vielleicht Menschen ein, die einen Job suchen“, so Erb-Weber. Sandra Luik zählt mit den Metzinger Weightwatchers ebenfalls zu den Lebensmittelgebern – „die Kursteilnehmer geben jedes Jahr die Kilos, die sie abgenommen haben, als Spende“. Das Ziel liege heuer bei 2200 Kilogramm.