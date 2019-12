Ein Gesamtvolumen von 386,7 Millionen Euro umfasst der Haushalt des Reutlinger Landkreises. Am Mittwoch ist das Gesamtwerk inklusive Stellenplan von allen Fraktionen genehmigt worden – und zwar einstimmig, was so manches Kreistagsmitglied denn doch verwundert zur Kenntnis nahm. Verhaltener Beifall...