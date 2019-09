Das Reutlinger Kulturzentrum franz.K bleibt seiner Vielfalt treu, auch wenn es intern einige Veränderungen gibt: Björn Dähn, bisher zuständig fürs Hausmanagement, übernimmt nun das Booking für Musikveranstaltungen. Andreas Roth kann sich daher auf Wortveranstaltungen und Projekte wie „Interkomm“, „Indiestinction“ oder „Sonic Vision“ konzentrieren.

Neu sind Open-Airs im Hof der Paketpost

Aber das soziokulturelle Zentrum ruht sich nicht darauf aus, das Reutlinger Kulturangebot mit innovativen, bunten und politischen Events zu bereichern, sondern blickt auch mal wieder kreativ in die Zukunft, beziehungsweise in die unmittelbare Nachbarschaft. Und hatte die Idee, ab Sommer 2020 die Open-Air-Veranstaltungen nicht mehr vor dem Haus, sondern im Hof der Paketpost abzuhalten. Quasi als Testlauf und Erschließung des Geländes für weitere Reutlinger Sommer-Events, seit das Bruderhausgelände für die Frischluftkultur nicht mehr infrage kommt. Die Gespräche mit der Stadt verlaufen jedenfalls positiv.

Für das Gebäude der Paketpost selbst gibt es ja ebenfalls viele Begehrlichkeiten. „Wir wollen das Gelände zwar nicht besetzen“, aber stadtplanerisch in der näheren Umgebung durchaus „mitgestalten“, sagen Andreas Roth und Sarah Petrasch. Der große Hof sei, was das Lärmmanagement anbelangt, sogar besser geeignet als der Parkplatz vor dem franz.K, weil er baulich und damit akustisch besser abgeriegelt ist. Man darf also gespannt sein, was sich auf dem Gelände alles entwickelt.

Eine weitere Neuerung ist das sogenannte „4falt“-Kartenkontingent, ein „spartenübergreifendes Abo für Neugierige“, in Kooperation mit der Stadt, der Württembergischen Philharmonie und dem Theater „Die Tonne“.

Abonnenten bekommen Karten für mehrere Konzerte

Die Abonnenten bekommen Karten für jeweils ein Konzert im franz.K und der WPR sowie ein Sprech- und ein Tanztheaterevent in der Tonne. Schon jetzt ein voller Erfolg: Die 50 Karten waren innerhalb eines Tages vergriffen.

Noch ist 2019 nicht gelaufen, trotzdem blicken die Organisatoren der Reutlinger Soziokultur auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Nicht nur die Jubiläums-Reihe „10 für 10“ lief sehr gut. Insgesamt gibt es dieses (Haushalts-)Jahr 275 Veranstaltungen, weniger als bisher, unter anderem, weil viele Kindertheateraufführungen in die Tonne ausgelagert werden konnten, weil die Sommerpause etwas verlängert wurde, und weil die Nepomuk-Bühne vom franz.K nicht mehr bespielt wird.

Weiter mit Politik und dem Poetry-Slam

Insgesamt kamen trotzdem 45 000 Zuschauer, womit der Durchschnitt pro Event sogar noch etwas angehoben wurde. Roth, Petrasch und Dähn sind also voll zufrieden, und wollen deshalb auch Bewährtes beibehalten, vor allem die programmatische Vielfalt, die Kooperationen, die Förderung der lokalen Szene, die Mitmachangebote wie Poetry- und Science Slam, das „Singmit“, sowie bestimmte Reihen wie den „Tauschrausch“ oder „Easy Sunday“. Die politische Diskussion soll weiterhin einen breiten Platz einnehmen, genauso wie die eigenen Projekte, wie das „Café Cantante“, das Varieté, das Gitarren- und Akkordeonfestival.

Die Besucher dürfen sich außerdem wieder auf das Bluegrass- und Darkwave-Festival und die Kultur vom Rande freuen.

Der Kleinkunstherbst startet am 27. September

Eine lange Tradition hat auch der Kleinkunstherbst, der am 27. September startet. Auch dieses Jahr eine Mischung aus eher traditionellem Kabarett (HG Butzko, Malmsheimer, Luise Kinseher), migrantisch-jugendlich-einheimischem Slam, Rap, Stand-up und Comedy (Muhsin Omurca, Sulaiman Masomi, Quichotte, Ingmar Stadelmann), Lokalem (Hämmerle), Musikkabarett (Fee Badenius) und großen Namen (Gerd Dudenhöfer), sowie lustiger Sprachlosigkeit: „Ohne Rolf“ kommt ganz ohne Quatschen aus, die Schweizer schreiben ihre Texte und Wortspiele auf große Plakate und sind daher auf der Bühne ständig am Umblättern.

Tatort-Kommissarin Meret Becker gastiert in Reutlingen

Musikalisch stehen auch wieder viele Highlights ins Haus: unter anderem die Fado Sängerin Carminho, die New Wave Legende „The Monochrome Set“, die Singersongwriterin Gaby Moreno. „Tito und Tarantula“ sind bekannt aus dem Film „From Dusk till Dawn“, die französischen Filmtage werden mit „Carrousel“ gefeiert, außerdem ist Meret Becker zu Gast, genauso wie Ami Warning.

