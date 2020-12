Die Wahl ist entschieden: Reutlingen hat einen neuen Jugendgemeinderat. 24 der insgesamt 59 Kandidatinnen und Kandidaten ziehen in das Gremium ein. Dem neuen Jugendgemeinderat gehören zwölf junge Frauen und ebenso viele junge Männer an. Stimmenkönigin ist mit 2139 Stimmen Monika Dang vom Friedrich-List-Gymnasium, gefolgt von Xenia Laux (Internationales Wirtschaftsgymnasium, Theodor-Heuss-Schule) und Magnus Rall (Friedrich-List-Gymnasium).

Gremium auf kommunaler Ebene, das die Interessen der Jugend in der Stadt oder Gemeinde gegenüber Bürgermeister, Gemeinderat und Stadtverwaltung vertreten soll. Das Wahlrecht haben dabei Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Von diesem Recht haben vom 9. bis 15. Dezember an den Schulen und am 17. Dezember im Reutlinger Rathaus zahlreiche Jugendliche Gebrauch gemacht und ihren Jugendgemeinderat 2021/22 gewählt. Wahlberechtigt waren ausschließlich junge Erwachsene, die in Reutlingen wohnen oder eine Reutlinger Schule besuchen. Insgesamt waren rund 12 340 Jugendliche stimmberechtigt, knapp 4 000 davon haben sich an der Wahl beteiligt. Der Jugendgemeinderat ist besonders in Baden-Württemberg verbreitet und Teil der hiesigen Gemeindeordnung. Auch die Landesregierung bestärkt 2010 die Funktion von Jugendräten: „Als Ansprechpartner bieten sie die Möglichkeit, Wünsche, Anregungen und Verbesserungsvorschläge von Jugendlichen in die Politik zu befördern. So können alle Jugendlichen am Gemeinwesen mitwirken.

Anpassungen an die Pandemie-Bedingungen

Corona-bedingt musste die sonst übliche Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Rathaus ausfallen. Bürgermeister Robert Hahn wandte sich deshalb per Videobotschaft an die Bewerberinnen und Bewerber: „Glückwunsch an alle Gewählten, aber auch vielen Dank an diejenigen, die es nicht in den 13. Jugendgemeinderat geschafft haben.“ Dass die Wahl trotz der Einschränkung erfolgreich abgehalten werden konnte, mache ihn stolz, so Hahn. Gleichzeitig lobte er das Engagement der Jugendlichen: „Es zeigt, dass es der jungen Generation wichtig ist, sich einzubringen und demokratische Möglichkeiten wahrzunehmen.“