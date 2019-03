Durch bislang unbekannte Täter wurden in der vergangen Nacht an bislang 2 Fahrzeugen der Marke BMW die Lenkräder und Navigationsgeräte ausgebaut und entwendet. Bei einem weiteren Fahrzeug der Marke BMW wurde nur das Lenkrad entwendet.

Kriminalpolizei zur Spurensicherung am Tatort

Techniker der Kriminalpolizei übernahmen noch an den verschiedensten Tatorten die Spurensicherung. Zeugen, welche in der vergangen Nacht verdächtige Personen in diesen Bereichen beobachteten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Reutlingen unter der Rufnummer 07121/942-3333 in Verbindung zu setzten.

