Eine Epoche geht zu Ende“, sagte Baden-Württembergs Sozialminister per Online-Zuschaltung in der Sporthalle des Reutlinger Echtaz. Angesprochen hatte Manne Lucha mit diesen Worten seinen langjährigen Weggefährten Rainer Kluza, der am Dienstag offiziell aus seinem Amt als Geschäftsführer der...