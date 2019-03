Am frühen Samstagmorgen um kurz nach 03.00 Uhr ist es in der Markwiesenstraße zu einem Einbruch in einen Telefonladen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem Gully - Deckel die Scheiben zum Verkaufsraum ein und entwendete mehrere Smartphones aus der Auslage.

Großfahndung mit Polizeihubschrauber

Im Anschluss ergriff er die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Großfahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten am Tatort die Spuren. Zum Wert des Diebesguts können noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen

