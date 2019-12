ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist am 05.11.2014 in Freiburg (Baden-Württemberg) an einem Einsatzort vor einem Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht zu sehen. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu dpa: «Kinder leiden nach Familientragödien unter mangelnder Hilfe» vom 11.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © Foto: DPA dpa