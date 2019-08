Den Goldröhrling findet man nur in der Nähe von Lärchen“, betont Karl-Heinz Baumann im zweiten Stock des Naturkundemuseums. Zusammen mit Peter Hausmann bildet das Duo genau die Hälfte von insgesamt vier Pilzexperten in Reutlingen, die in den kommenden Wochen wieder die Pilzbestimmung vornehmen werden. Und sie tun das mit einer Sicherheit, die schwer beeindrucken muss: Bei der großen Zahl an Pilzen, die Sammler am Sonntag in großer Zahl zur Bestimmung vorbeibringen, gibt es kaum einen, den sie nicht sofort und auf Anhieb identifizieren konnten. Höchst selten zögerten sie oder sagten: „Moment, da frage ich mal meinen Kollegen.“

Einer, der immer zu den Pilzbestimmungen im Reutlinger Naturkundemuseum kommt, ist Josef Pirhofer. Er vermittelt den Eindruck, dass er genauso gut auch auf der anderen Seite des Tisches sitzen könnte, sein Wissen über Pilze scheint kaum minder groß zu sein als das der Experten. „Ich sammle seit den 70er Jahren“, sagt er. „Bis ich mir bei einigen Arten sicher war, bin ich schon fünf bis sechs Mal mit dem gleichen Pilz hierhergekommen.“ Wie manch andere Pilzsucher hat er auch ein paar riesige Exemplare des Parasolpilzes mitgebracht – „der wird auch Schnitzelpilz genannt, weil man ihn ebenso zubereiten und essen kann, der schmeckt wie Schnitzel“, sagt Baumann. Aufpassen müsse man aber, um ihn nicht mit anderen Arten zu verwechseln. „Wichtig ist der genatterte Stiel, daran kann man den Parasol erkennen“, sagt Baumann.

Grundsätzlich gelte eins: „Pilze sollte man nie roh essen“, betont Peter Hausmann. Seit 52 Jahren macht er schon die Pilzbestimmung, ist ebenso wie Baumann auch Mitglied im Stuttgarter Pilzverein, „einen anderen gibt es in der Umgebung nicht“. Vier Experten gibt es in Reutlingen, sie sind auch Ansprechpartner für die Kliniken in Reutlingen und Tübingen. „Ich hatte vergangene Woche erst zwei Anrufe als ein vierjähriges und ein achtmonatiges Kind wohl Pilze beim Herumkrabbeln im Garten gegessen haben“, berichtet Hausmann. Die Expertenmeinungen sind also immer wieder gefragt, aber: „Mit Bildern oder gar Beschreibungen fangen wir wenig an“, sagt Baumann. „Wir brauchen frische Pilze.“ Und zwar mit Stiel – der gebe oftmals Aufschluss, wenn allein mit dem Hut Zweifel bleiben.

Die Namen der Pilze geben übrigens nicht unbedingt Aufschluss über Essbarkeit, Bekömmlichkeit oder Giftigkeit. Recht harmlos hört sich etwa der Weiße Knollenblätterpilz an – „der ist aber absolut giftig“, sagt Peter Hausmann als er aus einer Kiste ein Exemplar herausgreift. Schon 20 Gramm können tödlich sein. Den Rest der Pilze in der Kiste können und sollen die Sammler wegwerfen, weil laut Hausmann ja nicht auszuschließen ist, dass sie in Kontakt mit dem fiesen Giftling gekommen sind. Und der flockenstielige Hexenröhrling? Der klingt doch schon so, als ob er einem gewaltig auf den Magen schlagen will, oder? „Der ist essbar“, sagt Baumann.

Josef Pirhofer hat noch ein paar andere exotisch aussehende Exemplare mitgebracht, darunter solche, die aussehen wie Schwämme. „Das sind Krause Glucke“, sagt Baumann. „Die findet man immer bei Kiefern und sie können bis zu zehn Kilogramm schwer werden.“ Essbar seien sie obendrein, „getrocknet kann man eine feine Rahmsauce damit machen, schmecken ungefähr so wie Morchel“. Einen entscheidenden Nachteil haben sie aber: Durch ihre schwammähnliche Struktur „sind sie extrem schlecht zu putzen“, sagt Hausmann. Beim Verzehr dürfte es also öfter mal zwischen den Zähnen knirschen.

„Ich bin ja gar nicht so der Pilzessfreund“, sagt Peter Hausmann schmunzelnd. Als Beilage in einer Sauce spreche für ihn nichts gegen Pilze, aber solitär, wie etwa den Parasol als Schnitzel – das muss nicht sein, sagt er. „Ich bin da mehr der Botaniker.“

Tag und Nacht erreichbar

Bis zum vergangenen Jahr war er in der Giftzentrale in Freiburg als Experte gemeldet, wenn Fragen zu Pilzen auftauchten, wurde jahrzehntelang seine Telefonnummer gewählt. „Die Kinderklinik hatte auch die Erlaubnis, mich nachts anzurufen.“ So langsam zweifelt er aber an sich selbst: „Das mit dem Hören und Sehen wird immer schlechter“, sagt der Fachmann kritisch. „Und mit dem Schmecken lässt es im Alter auch nach“, schiebt Karl-Heinz Baumann hinterher. Den Eindruck, dass sie die mitgebrachten Pilzsorten der Sammler nicht mehr erkennen, hat das Duo am Sonntag aber nicht hinterlassen. Im Gegenteil.

Das könnte dich auch interessieren:

Tragischer Tod im See: 26-Jähriger im Stausee in Schömberg ertrunken Zu einem tragischen Unglücksfall ist es am Freitagabend um kurz nach 22 Uhr am Schömberger Stausee gekommen.