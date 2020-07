Am 1. Oktober wird Anke Bächtiger als neue Kulturamtsleiterin die Nachfolge von Werner Ströbele antreten. Der Gemeinderat hat die 54-Jährige gebürtige Leipzigerin mit großer Mehrheit am Dienstagabend gewählt.

Seit 2004 in Reutlingen

Bächtiger, die nach einer Ausbildung als Maschinenbauzeichnerin Kunstgeschichte in Tübingen studiert hat, ist seit 2004 am Heimatmuseum Reutlingen tätig, hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin das Industriemagazin mit konzipiert und aufgebaut und leitet seit nunmehr acht Jahren die Stabstelle Bürgerengagement bei der Stadt. Bächtiger will Impulse für die Zukunft geben und gute Rahmenbedingungen für Kulturschaffende ermöglichen, wie sie in ihrer Antrittsrede betonte.