Fünf junge Medizinstudentinnen und ein Student waren am Dienstag bei Landrat Thomas Reumann zu Gast. Die angehenden Ärztinnen und Ärzte befanden sich auf einer „DocTour“ der Techniker Krankenkassen (TK) durch Baden-Württemberg, bei der sie auch Station im Kreis Reutlingen machten, um sich vor allem über die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum zu informieren. Ob die jungen Studierenden aus Witten-Herdecke, Münster, Erlangen-Nürnberg, dem Saarland und Würzburg tatsächlich nach ihrem Studium den Weg auf die Schwäbische Alb finden werden?

Das steht derzeit noch in den Sternen. Aber Reumann, Hohensteins Bürgermeister Jochen Zeller und Prof. Marco Wilke von der Bezirksärztekammer legten sich auf jeden Fall mächtig ins Zeug, um den künftigen Ärzten den Mund wässrig zu machen. Doch bei warmen Worten soll es nicht bleiben, wie Reumann ausführte: So werde möglichen Interessierten ein Praktikum vor Ort finanziert. Denn: Ärzte im ländlichen Raum sind selten geworden. Die Älteren unter ihnen – „ein Drittel der Landärzte ist über 60 Jahre alt“, so Andreas Vogt von der TK – fänden oftmals keine Nachfolger, ihre Praxen blieben unbesetzt, ganze Kommunen unversorgt. Ein positives Gegenbeispiel (über das schon oft berichtet wurde) ist die Gemeinde Hohenstein, die es geschafft hat, zusammen mit dem Landkreis ein „kommunales Gesundheitszentrum“ zu planen. „Patientenorientiert“ soll das nach den Worten von Reumann sein, weshalb es auch kurz „Port“ heißen werde. Multiprofessionalität wird angestrebt, Ergo- und Physiotherapie, einen Kinder- und einen Hausarzt werden unter einem Dach arbeiten, wie Zeller erläuterte. Kooperationen mit dem Universitätsklinikum Tübingen und den Kreiskliniken Reutlingen seien vereinbart und würden jetzt schon funktionieren.

Die Möglichkeit, durch die Kreiskliniken angestellt zu werden und auf der Alb zu arbeiten, sei für Ärzte attraktiv, weil immer mehr die Selbständigkeit und die damit verbundenen finanziellen Belastungen scheuen würden, wie Vogt sagte. Und: Jedes Wochenende Notdienst zu schieben ist nach den Worten Reumanns laut einer Umfrage unter jungen Ärzten ein „absolutes No-go“, schrecke also angehende Doktoren am meisten ab. Vertretungsregelungen und die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit soll vor allem jungen Medizinerinnen den Weg in eine Landarztpraxis ebnen.

Telemedizin werde in Hohenstein auch kein Problem sein, wie Zeller sagte. „Wir haben Glasfaserversorgung in der ganzen Gemeinde“, betonte Hohensteins Bürgermeister. Die Kooperation mit der Uniklinik in Tübingen werde also kein Problem sein – nach einer Erstdiagnose durch den Hausarzt oder die Hausärztin in Hohenstein im Gesundheitszentrum könne schnell eine Zweitmeinung über Telemedizin in Tübingen eingeholt werden.

Damit nicht genug: Die Einbindung des ganzen Ortes Hohenstein, der sich zur „Gesunden Gemeinde“ zertifizieren ließ, sei nicht nur angedacht, sondern schon weit fortgeschritten, so Zeller. Ehrenamt und Vereine können und sollen etwa bei der Prävention eingebunden werden. Und ein Patientenlotse soll künftig dabei helfen, Patienten Wege durch den medizinischen Dschungel aufzuzeigen.

Zudem habe Hohenstein „in einer alternden Gesellschaft“ seit ein paar Monaten einen Pflegestützpunkt, also eine weitere Chance, auch im Alter möglichst im Ort bleiben zu können. „Momentan haben wir das Glück, dass wir in unserer Gemeinde eine große Zuwanderung erleben“, zog Zeller ein durchweg positives Fazit des großen Engagements seiner Gemeinde und des Landkreises. Prof. Wilke sagte dazu, dass diese ergriffenen Maßnahmen auch dringend notwendig seien, denn: „Sonst gehen Ärzte, die in Deutschland studiert haben, in andere Länder oder in die Pharmaindustrie.“