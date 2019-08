Auf den Tisch liegen einzelne Legosteine: „Bauen Sie eine Ente mit den gelben und orangenen Steinen“, lautet die erste Aufgabe an die Teilnehmer des Sommermedientermins im Innovationszentrum Innoport, das auf dem ehemaligen Willi-Betz-Areal im Industriegebiet „Im Laisen“ entsteht. Ehe Bernd Kollmann und Jens Dröge, beides ausgebildete Lego Serious Play (LSP)-Trainer, zeigen, wie sich mit den kleinen Steinen kreative Lösungen entwickeln lassen, ist die Kreativität der Teilnehmer gefordert.

Dabei entstehen, wie nicht anders zu erwarten war, völlig unterschiedliche Formen. Ein Zeichen, dass LSP die Fantasie der Teilnehmer anregt. „Jeder hat seine Ente im Kopf. Jeder bringt seine eigene Vorstellungen ein“, sagt Kollmann, der als Business-Coach und als „zertifizierter Lego Serious Play-Facilitator“ „verRückte Impluse“ in Reutlingen arbeitet. Die eine Ente wird von ihrem „Macher“ als minimalistisch charakterisiert, die andere legt ein Ei, eine weitere ist als Diätente konzipiert. Das individuell gebaute Modell ist Schritt eins, in Schritt zwei wird gemeinsam ein Modell erarbeitet.

Ganz wichtig: Es liegt jedem Teilnehmer frei, den Steinen bestimmte Funktionen zuzuweisen. So kann ein grüner, rechteckiger Legostein beispielsweise als Metapher für Umwelt, Wald, Erbsen oder auch zwei Tafeln einer quadratisch verpackten Schokolade stehen.

Wenn die Skepsis verfliegt

„Lego Serious Play ist Denken mit den Händen“. Und man versteht es nur, wenn man es selber macht“, sagt Kollmann. Immerhin seien, ergänzt Dröge, „80 Prozent der Gehirnzellen mit den Händen verbunden“. Er erlebe häufig, dass Teilnehmer skeptisch reagieren, wenn sie die Legosteine sehen. Doch diese Skepsis verfliege rasch, erzählt Dröge, der selbst LSP-Trainer ausbildet.

Mit den Legosteinen lassen sich die Vorzüge des Spiels und des Modellierens mit Legosteinen mit den Belangen der Geschäftswelt verbinden. Es kann in Teams oder auch von Einzelpersonen verwendet werden, soll neue Ideen fördern, die Kommunikation verbessern und Problemlösungen beschleunigen. Die Einsatzmöglichkeiten sind sind breit gestreut: Teilnehmer können in Workshops neue Geschäftsstrategien erarbeiten, die Zusammenarbeit im Team entwickeln oder auch Lösungskonzepte für Krisenlagen entwickeln. Vor allem bei Team- und Strategieentwicklung, aber auch, wenn es um die Besetzung neuer Stellen in Unternehmen geht, ließen sich damit hervorragende Ergebnisse erzielen.

Auf die Moderation kommt es an

„Die Kunst am Lego Serious Play ist die Moderation“, unterstreicht Dröge. Der Trainer gibt im Workshop als Moderator die Aufgaben vor und steuert die Teilnehmer durch die richtigen Fragen, damit sie am Ende das Ziel selbsttätig erreichen.

Neben der Förderung von Kreativität und Innovation durch das Modellieren mit den Händen lässt sich über die begreifbaren Legomodelle auch die Kommunikation zwischen den Teilnehmern verbessern.

LSP kann somit einen Beitrag leisten, das Wissen und die Erfahrung aller Teilnehmer miteinzubeziehen und somit ein gemeinsames Verständnis der behandelten Themen voranbringen. Es gibt aber auch Grenzen der Methode: Mit LSP lasse sich beispielsweise keine Prozesskette darstellen, sagt Dröge.