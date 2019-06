Es geht um lebenspraktische Dinge, um Fragen aus dem Alltag vom Mensaessen über Möglichkeiten der Betreuung bis zu den Hausaufgaben, die andere Kulturen nicht kennen. Und es geht um den Abbau von Berührungsängsten zwischen Eltern und Lehrkräften an den Schulen. Die Bildungsregion Reutlingen hat jetzt die Initiative „Interkulturelle Elternmentoren – Eltern helfen Eltern“ ins Leben gerufen. Sozialbürgermeister Robert Hahn, Bärbel Pechar und Heike Siemons vom Bildungsbüro Reutlingen stellten gestern in einer Presskonferenz das Projekt vor, das in Zusammenarbeit mit der Elternstiftung Baden-Württemberg läuft und vom Ministerium für Soziales und Integration des Landes finanziell unterstützt wird.

Zwei Zielgruppen

Das Projekt richtet sich an zwei Zielgruppen: Einmal werden Leute gesucht, die gerne beraten und ihr Wissen ehrenamtlich weitergeben. Die zweite Gruppe sind Eltern, die aus unterschiedlichen Gründen Unterstützung benötigen. Sei es, weil sie aus einem Land mit einem anderen kulturellen Hintergrund und Bildungssystem kommen, sei es, dass sie konkrete Fragen oder Probleme haben. Dahinter steht die Überzeugung, dass sich Eltern mit ihren Fragen eher an andere Eltern als an Lehrer wenden. „Die Mentoren helfen den Eltern, den Schulalltag transparenter zu machen“, betont Bärbel Pachor. Die Mentoren haben die Aufgabe zu beraten und zwischen unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu vermitteln.

Bislang haben sich acht Frauen für die fünftägige Schulung im Herbst angemeldet, und vier weitere ihr Interesse bekundet, berichtet Heike Siemons, die im Bildungsbüro der Stadt als Koordinatorin interkulturelle Elternmentoren arbeitet. „Es dürfen auch Männer mitmachen“, betont sie. Insgesamt stehen 20 Plätze zur Verfügung. Zwölf müssen mindestens mitmachen, damit das Angebot zustande kommt.

Das Schulungsprogramm ist ambitioniert: Neben Rolle, Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten behandelt die Schulung das Schulsystem in Baden-Württemberg und die Übergänge zwischen den einzelnen Schularten. Weiter geht es um die Rolle von Eltern im Schulsystem und um die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Bildungseinrichtung. Ein weiterer Schwerpunkt ist – neben der interkulturellen Kommunikation im Bildungsbereich – der Umgang mit Konflikten und die Rolle als Vermittler.

Unter dem Stichwort „Projektmanagement“ befasst sich die Schulung mit der Planung erster konkreter Initiativen vom Infoabend bis zum Elterncafé. Ein weiterer Punkt sind die Netzwerkarbeit und lokale Unterstützungsmöglichkeiten. Bärbel Pachor ist überzeugt, dass aus dieser Schulung jeder etwas mitnehmen kann, das man nicht nur als Elternmentoren brauchen kann. In Reutlingen gibt es 30 Schulen und eben soviele Schulfördervereine. Bärbel Pachor wünscht sich, mindestens einen interkulturellen Mentor pro Schule zu haben. Bis dahin ist es noch ein beträchtlicher Weg.