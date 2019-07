Die Sonne strahlt auf den Bösmannsäcker-Festplatz. Die Aufbauarbeiten sind bereits in vollem Gange. Wir waren für euch vor Ort und haben geschaut, wie die Aufbau des Festivals bisher läuft.

Vom Bürgerpark zum Bösmannsäcker umgezogen

Rund zehn Leute helfen von morgens um Sieben bis Abends um mindestens 20 Uhr mit. „Acht Uhr ist allerdings nur der offizielle Schluss, gestern waren wir sogar bis um 23 Uhr vor Ort,“ erzählt der 20-Jährige Veranstaltungsleiter Talat Jashanica. Allein die Organisation des Festivals beginnt bereits Monate davor und dementsprechend muss auch der Aufbau früher losgehen.

KuRT-Festival Reutlingen Vier junge Organisatoren erzählen von ihrem Ehrenamt Die 13. Auflage steht vor der Tür: Wir haben mit den jungen Machern des KuRT-Festivals über die Organisation, Erinnerungen, ihr Ehrenamt und eine ganze Menge Verantwortung gesprochen.

Dieses Jahr muss umso mehr geleistet werden, wie die Jahre zuvor: Das KuRT-Festival ist vom Bürgerpark an der Stadthalle zum Bösmannsäcker umgezogen. Es soll größer werden, mehr Bands werden spielen und mehr Menschen werden erwartet. Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal zwei Bühnen, eine große, auf der die Headliner spielen und eine kleinere. So kann jeder sich aussuchen, welche Band er lieber hören möchte.

Rund 8000 Menschen erwartet

Wegen dem Umzug rechnen die Veranstalter in diesem Jahr auch mit mehr Zuschauern. In den letzten Jahren waren es am Freitag und Samstag rund 6 000 Menschen, dieses Jahr sollen es sogar rund 8 000 werden. Am Donnerstag öffnet das Festival gegen 19 Uhr seine Tore. Dort findet ein Poetry Slam statt. Bis um 16 Uhr am selben Tag ist allerdings noch der letzte Aufbau geplant. „Bisher liegen wir allerdings sehr gut in der Zeit,“ erzählt Talat Jashanica. „Gerade bauen wir sogar schon Dinge auf, die eigentlich erst am Mittwoch geplant waren. Aber es läuft gut und wir haben gerade die Zeit dafür.“ Trotzdem sucht das KuRT-Team noch zahlreiche ehrenamtliche Helfer. Noch fast 40 Schichten sind unbesetzt. Diese müssten dann vor allem bei den Eingangskontrollen, Notausgängen und am Verkauf an den Ständen helfen. Alle Helfer dürfen kostenfrei das Festival besuchen und erhalten ein T-Shirt und kostenfreie Verpflegung.

Das Eingangszelt und die Abgrenzungszäune für das Festival stehen bereits. Insgesamt sind es rund 1,5 Kilometer Zaun, die das 6 000 m²- Festgelände eingrenzen. Außerdem wird heute noch das große Organisationszelt aufgebaut und eingerichtet. Das Aufbau-Team ist bereits seit Freitag vor Ort, um angeliefertes Material und die Absperrzäune entgegen zunehmen. Die zwei Bühnen werden dann in den kommenden Tagen angeliefert und direkt von den Technikern aufgebaut. „Das ist dann relativ entspannt für uns,“ erklärt der Veranstaltungsleiter. Am Donnerstagnachmittag wird das Gelände dann von der Stadt abgenommen. Dort werden dann unter anderem die Einhaltung aller Vorschriften und die Notausgänge geprüft.

Bald kann es endlich losgehen. Das Wetter soll bis zum Festival sogar etwas abkühlen. „Es sollen circa 26 bis 28 Grad werden. Wir hoffen, dass es sogar noch etwas kühler wird,“ sagt Talat Jashanica. Wenn das Wetter mitspielt, wird das Festival sicher ein voller Erfolg, wie bereits in den Jahren zuvor.

Wer Lust hat, beim KuRT-Festival mitzuhelfen, sollte sich auf der Webseite des Events melden. Ab 14 Jahre darf man das Team unterstützen.

