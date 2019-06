Ein deutlich unter Alkoholeinwirkung stehender 31-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag um 01.00 Uhr einen Auffahrunfall verursacht. Der Fahrer des Skoda fuhr beim Ausfahren aus dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Straße "Am Heilbrunnen" auf den Peugeot eines 26- Jährigen auf, wodurch ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand. Nach der Durchführung einer Blutentnahme musste der Verursacher seinen Führerschein abgeben.

