Kommentar Ralph Bausinger zur Entscheidung des Landtags Reutlingen – was nun?

Reutlingen / Ralph Bausinger

Der Landtag hat entschieden, die Überraschung ist ausgeblieben. Das Stuttgarter Parlament hat mit einer Mehrheit aus Grünen, CDU und FDP den Reutlinger Antrag auf Bildung eines Stadtkreises abgelehnt. Stattdessen sollen Stadt und Landkreis in einem moderierten Gesprächsprozess „gemeinsam Möglichkeiten der Verbesserung der kommunalen Zusammenarbeit und der Aufgabenerfüllung herausarbeiten“. Der Beschluss sieht vor, Möglichkeiten der Aufgabenübertragung an die Stadt zu finden, welche diese in eigener (Finanz-)Verantwortung erledigen kann. „Interkommunale Zusammenarbeit ist das Gebot der Stunde“, hatte der Grünen-Abgeordnete Hans-Ulrich Sckerl betont. Der gestrige, von den beiden Regierungsfraktionen erarbeitete Beschluss lässt jedoch einige Fragen offen: Wer wird die Gespräche moderieren? Welche Verbindlichkeit besitzen sie? Was passiert, wenn sich beide Seiten nicht einigen? Kommt dann der Landtag nochmal ins Spiel? Der Reutlinger Abgeordnete Thomas Poreski (Grüne) gibt sich zuversichtlich: Das Klagerecht der Stadt werde zu einem Einigungsdruck führen.

Landrat Thomas Reumann zeigte sich erleichtert, dass die „Solidargemeinschaft Landkreis Reutlingen“ erhalten bleibt. Eine seiner Hauptaufgaben wird sein, die in den vergangenen dreieinhalb Jahren aufgerissenen Gräben wieder zuzuschütten. Reumann warb dafür, nach vorne zu schauen. Vermutlich wird die Kreisspitze die Verantwortlichen der Stadtverwaltung zu ersten Gesprächen einladen. Selbst eine Klage der Stadt, was Reumann bedauern würde, schlösse Gespräche nicht aus.

Und die Stadt: Barbara Bosch hat gestern, unmittelbar nach der Entscheidung des Stuttgarter Landesparlaments, angekündigt, eine Klage vorzubereiten, der Gemeinderat hat gestern Abend beschlossen, die Verfassungsbeschwerde einzureichen (siehe untenstehenden Artikel). Dies schließe ja nicht aus, dass man parallel zur Beschwerde Gespräche einleite.