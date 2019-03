Am Mittwoch tagt der Aufsichtsrat der Kreiskliniken. Den Aufsichtsratsmitgliedern wird dann eine Resolution der Mitarbeiter des Klinikums am Steinenberg überreicht. Darin heißt es:

„Wir fordern den Gesellschafter der Klinik GmbH, die Aufsichtsräte und alle Kreistagsmitglieder auf, dafür Sorge zu tragen, dass:

der Landkreis Reutlingen alleiniger Gesellschafter der KKR GmbH bleibt

die Geschäftsführung in Eigenregie fortgesetzt wird

Kreiskliniken Unsicherheit unter den Klinik-Mitarbeitern Landrat und Geschäftsführung informieren über den aktuellen Stand des Markterkundungsverfahrens. Unter den Mitarbeitern haben Gerüchte über einen Verkauf die Runde gemacht.

Die Beschäftigten der KKR werden weiterhin ihren Beitrag dazu leisten, das Defizit zu minimieren, brauchen jedoch weiterhin den Landkreis als starken Partner. Wir Beschäftigte haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir jederzeit zu internen Veränderungen bereit sind. Doch dazu braucht es die oben beschriebene Basis, Vertrauen in die eigenen Kräfte und eine Atmosphäre des Gehörtwerdens.“

Resolution gemeinsam erarbeitet

Martin Weber, der Vorsitzende des Betriebsrat vom Standort Steinenberg, berichtet, dass die Resolution am vergangenen Donnerstag in der Betriebsversammlung in Reutlingen gemeinsam erarbeitet wurde. Er berichtet außerdem, dass auch aus den Standorten Münsingen und Bad Urach ebenfalls eindeutige Rückmeldungen zur Klinik-Zukunft kommen: auch dort sei man gegen eine Privatisierung.

