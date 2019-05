Die Band „thehace“ hat am vergangenen Freitag den Release der ersten eigenen EP gefeiert. Dafür gab es ein Konzert im Pappelgarten in Reutlingen.

Der Pappelgarten in Reutlingen ist am Freitag den 24. Mai gut gefüllt. Um die 150 Menschen drängen sich vor der Bühne im Wohnzimmerlook. Die Band „TheHace“ feiert den Release der ersten eigenen EP „Peacemaker“. Monatelang haben sie geprobt, aufgenommen und nochmal an den Songs geschliffen, bis alles passte. Nun ist es endlich soweit.

Wer ist „TheHace“?

„TheHace“, das sind der Sänger und Gitarrist Yanick Sy (24 Jahre), Felix Berns an der E-Gitarre und am Piano (24 Jahre), der Bassist Joel Büttner (22 Jahre) und Lukas Neubert (20 Jahre), der Schlagzeuger. In der Konstellation machen die vier Jungs bereits seit 2015 zusammen Musik. Sie spielen englischsprachigen Psychedelic Rock und ganz neu dabei: auch ein paar deutsche Songs. Die Lieder, die bei Auftritten gespielt werden, schreibt die Band selber: Felix macht meistens die Komposition und Yanick schreibt meistens den Songtext. Ob in Zukunft noch mehr deutsche Lieder folgen werden, ist bisher noch ungewiss.

Release-Party

Zumindest kommen die deutschen Songs auch beim Publikum gut an. „Es ist etwas Neues, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, aber es gefällt mir gut,“ sagt einer der Zuschauer. Nicht nur das Publikum zeigt sich begeistert vom Auftritt der vier Jungs, auch die Band selbst freut sich, dass alles so reibungslos geklappt hat. „Manche Songs sind allerdings noch ganz neu, sie brauchen vielleicht nochmal ein bisschen Feinschliff, aber wir wollten sie heute unbedingt schon spielen,“ erzählt die Band.

„TheHace“ hat ihre EP mit den vier Songs in den letzten Monaten in Tübingen im „Milchwerkstudio“ aufgenommen. „Es war ein wenig schwer, ein passendes Tonstudio zu finden. Normalerweise werden alle Instrumente einzeln aufgenommen, aber wir wollten unbedingt die Aufnahmen zusammen einspielen.“ Beim „Milchwerkstudio“ wurde die Band dann fündig und nahm über mehrere Tage hinweg, die eigenen Songs auf.

Am Freitag steht „TheHace“ allerdings nicht allein auf der Bühne: Die Band „Monday Joe & the freaks of the week“ spielt als Vorband und „Erebos“ nach „TheHace“. Yanick Sy zeigt sich begeistert von dieser Kombination: „Das hat musikalisch richtig gut gepasst.“ Beide Acts sind weit gereist für ihren Auftritt. Die Vorband kommt aus Karlsruhe und „Erebos“ ist extra aus Leipzig hergefahren, er ist allerdings gebürtiger Tübinger. „Möglicherweise gibt es in der Zukunft auch bald einen Auftritt mit „Monday Joe & the freaks of the weeks“ in Karlsruhe. Wir sind nach unserem EP-Release jetzt total motiviert und freuen uns auf unsere nächsten Auftritte,“ erzählt Frontmann Yanick.

Der nächste Auftritt der Band ist auch schon geplant: „TheHace“ spielt am 13. Juli beim „Feschtiiwaal“ im Jugendhaus in Herrenberg. Außerdem verkaufen die Jungs nun ihre eigene EP im „Plattenlädle“ in Reutlingen. Und man kann die Songs jetzt sogar auf Spotify, Amazon Music und Co streamen.

Schlagzeuger gesucht:

„TheHace“ ist außerdem auf der Suche nach einem neuen Schlagzeuger, da Lukas Neubert bald die Band verlassen muss, weil er fürs Studium wegzieht. Wer Interesse hat, als Schlagzeuger mit „TheHace“ aufzutreten, soll sich bei der Band unter: booking.thehace@web.de melden.

