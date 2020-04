Die regelmäßigen Reinigungsarbeiten an der Außenfassade sind derzeit an der Reutlinger Marienkirche voll im Gange. Dazu wurde nicht nur eine Seite der Marienkirche, jene zum Brunnen hin, eingerüstet und verhüllt: Auch ein Bauzaun schützt die Konstruktion, schließlich soll niemand auf die Idee kommen, auf das Gerüst zu klettern.

Sanierungsarbeiten für 2021 geplant

Die Reinigungsarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ab dem kommenden Jahr stehen dann umfangreiche Sanierungsarbeiten am Westturm des Gotteshauses an, bis Ende 2021 sollen diese Arbeiten schließlich fertig sein. Die evangelische Marienkirche wurde von 1247 bis 1343 erbaut und gilt seit 1988 als nationales Kulturdenkmal.