Zurzeit ist Reinhold Messner in Österreich auf Vortragsreise. Am 7. November macht der 77-Jährige in der Reutlinger Stadthalle Station. Dann wird er über seinen „Schicksalsberg“ berichten – den Nanga Parbat im Himalaya. Messner gelang 1970 im Alter von 25 Jahren der Aufstieg auf den Gipfel ...