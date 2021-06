Wie der Rektor der Universität, Professor Bernd Engler, und der Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen, Boris Palmer, am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, wollen beide Seiten durch ein umfangreiches Maßnahmenpaket negative Auswirkungen auf Forschungseinrichtungen der Universität und des Universitätsklinikums soweit wie möglich ausschließen.

„Die Universität misst der umweltfreundlichen Verkehrserschließung des Campus Tal, des Klinikums und des Campus Morgenstelle große Bedeutung für die Weiterentwicklung des Wissenschafts- und Klinikstandorts Tübingen bei“, sagte Rektor Bernd Engler. „Sie unterstützt daher den Bau der Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn vorbehaltslos.“

Beeinträchtigung von Forschungsgebäuden befürchtet

Beide Seiten verständigten sich darauf, die Auswirkungen der mit dem Betrieb der Regionalstadtbahn verbundenen Erschütterungen und elektromagnetischen Felder auf hochempfindliche Messgeräte schon bei der Planung der Regionalstadtbahn zu berücksichtigen. So sagte die Stadtverwaltung zu, bei der Planung der Innenstadtstrecke die Beeinträchtigung von Forschungsgebäuden durch Erschütterungen und elektromagnetische Felder durch eine aufwändige Gleisbettung sowie entsprechende Vorkehrungen bei der Stromversorgung deutlich zu reduzieren.

„An einer Verlagerung des Werner Siemens Imaging Centers führt kein Weg vorbei“

„Trotz aller technischen Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, wird es aber in einem Korridor von etwa 80 Metern links und rechts der geplanten Stadtbahntrasse immer noch zu Beeinträchtigungen von Forschungs- und Messgeräten kommen“, sagte der Rektor: „Wie im Gutachten des Ingenieurbüros Heiland und Mistler dargelegt, führt daher an einer Verlagerung des Werner Siemens Imaging Centers kein Weg vorbei.“ Diese auch für die Radiologie des Universitätsklinikums eminent wichtige Einrichtung müsse den aktuellen Standort räumen und in den Bereich der Kliniken Berg umziehen.

Ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb des Einflussbereichs der Stadtbahn

Oberbürgermeister Boris Palmer sagte der Universität daher räumliche Entwicklungsmöglichkeiten jenseits des Campus Morgenstelle zu. Auch die Regionalversammlung habe mit der jüngst erfolgten Änderung des Regionalplans die Weichen für eine entsprechende Nutzung gestellt.

Palmer verwies zudem darauf, dass die Universität das Areal mit einzelnen Gebäuden wie dem Hochspannungslaboratorium Rosenau und dem Lebensphasenhaus bereits seit den 1950er Jahren nutze. Hier gebe es ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten für die Universität außerhalb des physikalischen Einflussbereichs der Stadtbahn.

Positive Reaktionen bei Zweckverband Regionalstadtbahn Neckar-Alb

Auch Eugen Höschele, der Vorsitzende des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, begrüßt das klare Bekenntnis der Universität zur Innenstadtstrecke: „Es freut uns sehr, dass auch wir vom Zweckverband zu dieser gütlichen Einigung zwischen der Stadt und der Universität Tübingen beitragen konnten.“