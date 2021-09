An klaren Tagen kann man von der Tübinger Stiftskirche aus weit in die Ferne blicken. Doch aktuell, so scheint es Tübingens OB Boris Palmer, „blicken viele Bürger maximal von der Höhe der Jakobuskirche in die Region“. Soll bedeuten: Bei der Regionalstadtbahn (RSB) hätten viele Tübinger nur...