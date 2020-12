Die Corona-Pandemie hat die Unternehmen der Region in vielen Branchen stark getroffen. Die wirtschaftlichen Folgen sind enorm, zugleich ist für IHK-Präsident Christian Erbe schon jetzt absehbar, dass sich die Wirtschaft in der Zeit danach tiefgreifend ändern wird. „Wir werden keine Fortsetzung des Vorherigen erleben. Wir stehen am Beginn eines tiefgreifenden Strukturwandels, der uns sicher zehn bis 15 Jahre beschäftigen wird“, wird Erbe in einer Pressemitteilung der IHK zitiert.

Der IHK-Präsident erwartet, dass sich der von Corona angetriebene Digitalisierungsschub fortsetzen wird. „Ich bin grundsätzlich Optimist. Wir werden neue Geschäftsmodelle sehen und Innovationen erleben, mit denen Unternehmen von hier erneut in der Welt ganz vorne mitspielen werden.“

Krise führt zu Innovationen

Zu den aussichtsreichsten Feldern gehören nach jüngster IHK-Cluster-Analyse Künstliche Intelligenz, Informationstechnologie sowie Biotechnologie und Medizintechnik. „Sie sind extrem schnell sehr stark gewachsen. Gerade der Bereich Künstliche Intelligenz hat sich in kurzer Zeit zu einem Top-Cluster mit internationaler Ausstrahlung entwickelt“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Epp. Aus seiner Sicht wird die Bedeutung von Gründungen aus dem Hochschulumfeld noch einmal zunehmen.

Der Hauptgeschäftsführer sieht die Region technologisch ordentlich aufgestellt. Es gibt viele exzellente Forschungseinrichtungen und einen gut organisierten Innovationstransfer. „Krisenbewältigung führt immer wieder zu Innovationsschüben.“ Vor allem bei maschinellem Lernen, individualisierter Medizin, neuen Antrieben und technischen Textilien erwartet Epp in den kommenden Jahren weitere Innovationssprünge.