Reutlingen Razzmattazz gewinnt erneut Deutschen Rock- und Pop-Preis für bestes Hardrock-Album

swp

Die Hardrocker um den Reutlinger Frontmann Tom Schaupp haben einen bisher unerreichten Rekord aufgestellt. Mit ihrem neuen Album „Hallelujah“, das im Februar 2019 veröffentlicht wird, haben sie erneut den Preis für das beste Hardrockalbum beim deutschen Rock- und Pop-Preis in Siegen abgeräumt. Somit hat jedes ihrer bisher produzierten vier Alben diese Auszeichnung erhalten. Razzmattazz besteht seit 2011 und die Band arbeitet sich sukzessive in der Profiliga nach oben. Nach umjubelten Tourneen mit Nazareth und zuletzt mit Axxis, sammeln die Jungs auch während vieler kleinerer Clubkonzerte Fans und beste Kritiken. Erst im März erhielt die Band den Akademia-Award (USA) für „Diggin´ For Gold“ als besten Hardrocksong. Die Preisübergabe erfolgt im Februar 2019 in Los Angeles. Seit März 2018 wurde der Song weltweit mehr als 90 000 Mal in privaten Radiostationen gespielt. Mit ihrem neuen und vierten Album wollen Ulf S. Gokeler, Peter Ucik, Wolle Heieck und Tom Schaupp weiter durchstarten.