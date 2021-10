Die Wahl war völlig offen, fast jeder der Gemeinderäte und zahlreichen Zuhörer in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend rechnete fest mit einem zweiten Wahlgang und einer knappen Entscheidung. Am Ende war es dann aber doch viel klarer: Roland Wintzen ist neuer Finanz- und Wirtschaftsbürgermei...