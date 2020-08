Knallgrüne Fensterläden auf grau-braunen Wänden? Über Geschmack lässt sich streiten, über Fakten indes weit weniger. Tatsache ist: Das Gönninger Rathaus erstrahlte in seiner Entstehungszeit um das Jahr 1910 herum in genau diesen Farben. Und weil die Stadt Reutlingen sich bei der Sanierung an...