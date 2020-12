Einige Männer haben ihre Frauen am Morgen des 24. Dezember so sehr genervt, dass diese ihre Gatten aus der Bude geschmissen haben. Also wohin nach der häuslichen Verbannung? Klar, in die Kneipe. So die vermeintliche Entstehungsgeschichte des „Heiligen Morgen“, zumindest der Legende nach.Das Zu...