Der aktuelle Tipp der Klimaschutzagentur Reutlingen richtet sich vor allem an Rennradfahrer: Die 35 Kilometer lange Tour sieht einen Abstecher in den Nachbarlandkreis Tübingen vor.

Von Reutlingen aus startend verläuft die Tour nach Betzingen. In Betzingen fährt man in Richtung Bahnhof, weiter auf der Julius-Kemmler-Straße Richtung Carl-Zeiss-Straße. Hier verläuft die Strecke auf guten rennrad­tauglichen Radwegen in Richtung Jettenburg. Vorbei am Gewerbegebiet Mark West geht es bis zur K 6907. Die Tour verläuft weiter auf der K 6907 nach Mähringen. In Mähringen führt die Strecke auf der 6903 in Richtung Immenhausen. Einige Meter nach dem Ortsausgang von Immenhausen biegen die Rennradler auf die K 6902 ab in Richtung Stockach. Von Stockach geht es bergab Richtung B 27/Tübingen.

Abfahrt ins Neckartal lohnt sich

Auf dem Radweg entlang der B 27 führt die Tour bis Tübingen Bläsiberg. Von dort geht es im Wald bergauf nach Kressbach, weiter bis zum Golfplatz und von dort bergab bis Weilheim. Die Abfahrt lohnt sich. Von Weilheim führt die Tour zurück auf Radwegen nach Derendingen, Tübingen und weiter entlang des Neckartals nach Kirchentellinsfurt. Von Kirchentellinsfurt aus verlaufen die letzten Kilometer auf der Straße durch Wannweil, Betzingen und zurück nach Reutlingen.

Laut Mitteilung der Klimaschutzagentur Reutlingen sollten Rennradler für die Strecke, die 300 Höhenmeter beinhaltet, etwa eineinhalb bis zwei Stunden einplanen.