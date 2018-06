Eningen Radfahrer schwer verletzt

Eningen / swp

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend erlitten, als er einem Autofahrer die Vorfahrt genommen hat. Der 54-Jährige musste mit seinem Mountainbike um 18.45 Uhr beim Einfahren von einem Feldweg gegenüber der Zufahrt zu einem Gestütsgasthof kommend an der L 380 verkehrsbedingt warten. Zusammen mit zwei weiteren Radlern ließ er zunächst den von rechts kommenden Verkehr aus St. Johann passieren. Anschließend fuhr der 54-Jährige los und übersah fatalerweise den von links von Eningen kommenden Honda eines 19-Jährigen. Der junge Mann versuchte vergeblich, durch ein Ausweichmanöver und eine Vollbremsung eine Kollision zu vermeiden. Durch den Aufprall mit dem Pkw stürzte der Radler zu Boden. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte etwa 1.200 Euro betragen