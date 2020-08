Einen langen Weg werde der Angeklagte vor sich haben, machte der Vorsitzende Richter Armin Ernst dem 40 Jahre alten Mann bewusst. „Es hängt von ihnen und ihrer Motivation ab.“ Es war für den Angeklagten ein langer Weg, bis er endlich Hilfe bekam. Die brauche er, damit der Angeklagte am Ende doch noch ein straffreies und gesundes Leben führen könne, wie Ernst hoffte.

Hilferufe nicht gehört – oder nicht verstanden

Der Verurteilung am Landgericht voraus gingen zu Beginn des Jahres vier Wochen wahnhafte Vorstellungen, in denen der Mann sich der Polizei widersetzte, beleidigte, bedrohte, Möbel aus dem Fenster warf und einer Ärztin in den Bauch trat, weil er „außer sich war“, wie der psychiatrische Sachverständige Dr. Peter Winckler den Zustand des Mannes beschrieb. Letztlich sah er keinen anderen Ausweg, als in seiner Einzimmerwohnung einen Brand zu legen, um wahrgenommen zu werden.

Dieser Hilferuf wäre vermutlich nicht notwendig geworden, wenn ihm ärztliche Hilfe nicht versagt worden wäre. „Wären sie adäquat behandelt worden, wäre es zu den Straftaten so vermutlich nicht gekommen“, so Ernst in seiner Urteilsbegründung.

Waren die Taten zu verhindern?

Inkompetenz unterstellte die Anwältin des Angeklagten, Roswitha Maul, den Ärzten an der Reutlinger Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik. Sie haben die Diagnose Schizophrenie, die das Tübinger Uniklinikum während eines fünfmonatigen stationären Aufenthalts stellte, in seiner Patientenakte außen vorgelassen und ihn im März dieses Jahres eine Woche vor dem Brand als „dissozialen Egoisten“ abgetan.

„Das ist kompletter Quatsch“, widersprach Winckler vor Gericht. „Er ist eindeutig nicht gesund, die Polizei hatte einen klareren diagnostischen Blick als die Fachleute.“ Diesen kam er verwirrt und aggressiv vor, habe sich wahnhaft geäußert. „Wenn sie sich mehr um ihn gekümmert hätten, hätte das Haus am 21. März vermutlich nicht gebrannt“, betonte der Sachverständige.

Bereits als Jugendlicher Drogen genommen

Schizophrene Psychose, Drogenmissbrauch und dissoziale Persönlichkeitsstörung lauteten Wincklers Diagnosen. Drogen nahm der Angeklagte bereits als Jugendlicher. Zwei Jugendhaftstrafen musste er absitzen, unter anderem wegen Vergewaltigung. In den vergangenen Jahren habe die dissoziale Persönlichkeitsstörung keine Rolle mehr gespielt. Außer wegen Schwarzfahrens sei er bis Februar dieses Jahres nicht aufgefallen. Wahnvorstellungen traten bei ihm im Jahr 2016 auf – für Winckler der erste Hinweis auf die Schizophrenie.

So sah der Sachverständige einen deutlichen Zusammenhang zwischen den Taten und der Psychose, die an Intensität zugenommen hätte. Erst als er während der Untersuchungshaft in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt und medikamentös behandelt wurde, seien die Symptome zurückgegangen. Dabei hat der 40-jährige Angeklagte laut Winckler Medikamente bekommen, die sehr starke Nebenwirkungen haben und gesunde Menschen außer Gefecht setzen. Dem Angeklagten sei die starke Medikation kaum anzumerken gewesen. „Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass wir einen psychisch schwerkranken Täter haben.“

Für schuldunfähig erklärt

Schuldunfähig hielt er ihn daher für die meisten Taten, vermindert schuldfähig schätzte er den Angeklagten beim Widerstand gegen die Polizei und der schweren Brandstiftung ein. Ohne Stabilität im Leben außerhalb der Klinik, ohne erfolgreiche Behandlung der Drogenproblematik und der Einsicht, ein Leben lang verlässlich die Medikamente nehmen zu müssen, sah Winckler die Gefahr, dass der Angeklagte ähnliche Straftaten begehen werde. Daher sprach er sich für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ohne Bewährung aus.

Geschlossen folgten Staatsanwalt Simon Müller und Verteidigerin Roswitha Maul dem Sachverständigen. Allerdings waren beide der Überzeugung, dass er wegen seiner Wahnvorstellungen für die schwere Brandstiftung ebenfalls nicht verantwortlich gemacht werden konnte.

Vier Monate Freiheitsstrafe verhängte Ernst wegen Widerstand und Beleidigung gegen die Polizisten, sprach den Angeklagten ansonsten frei und ordnete die Unterbringung an. „Auf freiem Fuß war es nicht möglich, ihre Krankheit zu behandeln“, erklärte der Vorsitzende Richter. Wegen der Drogen und dem Alkohol sei es ihm nicht gelungen, die Krankheit in den Griff zu bekommen. So hoffte Ernst, dass der Angeklagte seine Chance nutzen werde.