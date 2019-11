Kilombe sprüht geradezu vor Begeisterung. Sie wird ein Duales Studium für Krankenpflege in Stuttgart beginnen. Seit sieben Jahren ist die Kenianerin in Deutschland und hat am Projekt „Takaa-Niroo“ des Paritätischen in Zusammenarbeit mit pro juventa teilgenommen. „Ich habe hier so viel gelernt“, sagt Kilombe. Eine Aussage, die auch Sandra und Jennifer aus Nigeria, Mina und Nahid aus Afghanistan sowie Rania und Khadiya aus Syrien unterstützen. Sie alle und noch weitere Frauen sind in den vergangenen Wochen und Monaten einen Weg zusammen gegangen, haben viel über die Rechte der Frauen in Deutschland erfahren und vor allem, an wen sie sich bei Problemen wenden können. Selbstbehauptung, Gewaltschutz, das Leben in einer fremden Umgebung und vieles mehr: Dies alles wird im Kurs thematisiert, weil es für die Frauen entscheidend ist, wissen Birgit Ehinger und Beate Schäffer von pro juventa, die die Gruppen leiten.

Hilfe und Beratung

„Ich habe hier gelernt, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben“, sagt Mina. „Und ich weiß jetzt, wo ich Hilfe holen kann.“ Sandra räumt ein: „Ich hatte vorher keine Ahnung von Frauenrechten.“ Khadiya sagt, sie habe früher viel Angst um ihre Kinder gehabt. Jetzt wisse sie, wo man Hilfe und Beratung bekommen könne. Aber es geht noch um viel mehr. Denn die Frauen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind, haben nicht nur körperliche Gewalt erfahren, sondern sind auch psychisch angeschlagen, wie die Fachkräfte aus den Projektgruppen wissen. Es gelte, diese Frauen wieder aufzubauen und zu stärken.

Seit vergangenen Sommer und noch bis Ende 2020 läuft das Projekt „Takaa-Niroo“ an 15 Standorten in Baden-Württemberg, unter anderem auch in Reutlingen. Die beiden arabischen und persischen Worte bedeuten Kraft. Konkret geht es darum, geflüchtete Frauen und Mädchen zu bestärken, ihnen Perspektiven aufzuzeigen, sie aufzufangen und zu unterstützen. Der Paritätische Baden-Württemberg führt diese Programme, gefördert von der Baden-Württemberg-Stiftung, mit Kooperationspartnern durch. In Reutlingen ist dies die gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft pro juventa, die mit „WIR-Welcome in Reutlingen“ bereits Projekterfahrung vorweisen kann.

„Schlimme Erfahrungen“

„Gerade Frauen haben oft schlimme Erfahrungen hinter sich und leiden besonders unter der Flucht“, sagt Dr. Katrin Lehmann vom Paritätischen, die das Projekt koordiniert. „Hier in der Gruppe können sie sich öffnen.“ In Reutlingen gibt es zudem einen Männergesprächskreis, in dem ebenfalls über die Rechte von Frauen informiert wird. „Ich erlebe die Männer als sehr offen“, sagt Reiner Weik, der den Kreis leitet.

Bereits drei solcher Frauenkurse fanden in Reutlingen statt. Die Bestärkungsprogramme sind die Voraussetzung dafür, um in einer fremden Gesellschaft und in einem fremden Land anzukommen. „Geflüchtete Frauen brauchen unsere Unterstützung“, sagt Ursel Wolfgramm, Vorstandsvorsitzende beim Paritätischen. „Denn die Belastungen, denen sie auf der Flucht ausgesetzt waren, gehen ja hier weiter in engen Gemeinschaftsunterkünften, in einer fremden Gesellschaft, in der Sorge um die Zukunft.“ In Baden-Württemberg haben bereits 370 Frauen die Kurse besucht, mit den Männergesprächskreisen wurden 180 Flüchtlinge erreicht. „Eigentlich sollten wir diese Möglichkeit allen Flüchtlingen zur Verfügung stellen.“ Eine Idee, die auch Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg-Stiftung, die das Projekt finanziert, richtig findet. „Mit solchen Programmen helfen wir schließlich den Leuten, sich zu integrieren. Das Projekt hat deshalb für uns einen besonderen Stellenwert.“