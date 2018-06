Reutlingen Problem Ladeeinrichtung für E-Autos

Reutlingen / swp

Mit der Digitalisierung, der E-Mobilität, dem vernetzten Haus und vielem mehr stehen große Herausforderungen vor den Elektrohandwerken. Um diese Aufgaben zu bewältigen, steht die Nachwuchssicherung im Fokus der Innungsarbeit. Neben der Ausbildung kommt der Fortbildung der Beschäftigten in diesem Handwerk zukünftig eine deutlich größere Rolle zu. Die Infrastruktur für die E-Mobilität verlangt ein gutes Zusammenwirken zwischen dem Elektrohandwerker und dem Netzbetreiber.

Wie kaum ein zweites Handwerk ist das Elektrohandwerk von den Veränderungen in der Energieversorgung, der Mobilität oder der gesellschaftlichen Kommunikation und Zusammenarbeit betroffen. Schlagworte für die Branche sind dezentrale Energieerzeugung, ‑speicherung und ‑verwendung, intelligente Stromnutzung beziehungsweise das vernetzte Haus insgesamt. Hinzu kommen die Digitalisierung der Lebensbereiche und nicht zuletzt die Voraussetzungen für die Elektromobilität. Ohne die Elektrohandwerksbetriebe vor Ort können all diese Trends nicht umgesetzt werden. „Dies bedeutet für die Elektrohandwerke eine riesige Herausforderung“, erklärten übereinstimmend der Innungsobermeister Rüdiger Hofmann (Reutlingen) und der Geschäftsführer der Reutlinger Kreishandwerkerschaft, Ewald Heinzelmann, bei der Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Südbahnhof“ in Pfullingen. Für die Handwerker ist dies zugleich eine hervorragende Zukunftsperspektive und Chance.

Die Elektrohandwerke haben ihre Ausbildungszahlen in den letzten Jahren trotz einem gegenläufigen demografischen Wandel stabilisieren und leicht steigern können. Hofmann appelliert an seine Kolleginnen und Kollegen, in den Ausbildungsanstrengungen nicht nachzulassen. Vermehrt beginnen auch junge Asylbewerber und Flüchtlinge eine Ausbildung in diesem Handwerk. Ein großes Problem in der Praxis seien aber die fehlenden Deutschkenntnisse – nicht in der Allgemein-, sondern der Fachsprache. Die Kreishandwerkerschaft, die Innung und auch die Berufsschule versuchten deshalb bei den zuständigen Stellen noch mehr Unterstützung für den fachsprachlichen Deutschunterricht zu erhalten.

Neben der Erstausbildung wird in Zukunft die Fortbildung einen noch viel größeren Stellenwert erhalten. Die Branche muss ihre Mitarbeiter auf die neuen Technologien und deren Nutzung und Anwendung vorbereiten. Auf die Mitarbeiter kommen dabei erhöhte qualitative Anforderungen zu. Die Innung will dies auch als Chance nutzen. Qualifizierte Elektroniker für Gebäude- und Energietechnik, wie der frühere Elektriker heute heißt, sind begehrte Fachleute auch in anderen Branchen. Mit der Übertragung von Verantwortung wollen die Elektriker, so der ausdrückliche Hinweis von Obermeister Hofmann, Mitarbeiter in ihren Reihen und Betrieben halten.

Schwerpunkt in der Mitgliederversammlung waren die Änderungen bei den organisatorischen und technischen Anforderungen für die Infrastruktur zur Umsetzung der E-Mobilität. Ein Vertreter der FairNetz GmbH Reutlingen informierte die Betriebe über die Änderungen in der Netzinfrastruktur. Die E-Mobilität, aber auch schon bestehende Veränderungen in der Heiztechnik, etwa dem verstärkten Einsatz von Wärmepumpen, verlangen einen deutlichen Ausbau der bestehenden Netzinfrastruktur. Wichtig ist dem Netzbetreiber ein gutes Zusammenspiel mit den Elektrohandwerkern, damit der Netzbetreiber die notwendigen Informationen hierfür bekommt.

Ein immer größeres Problem sind Ladeeinrichtungen für Elektroautos, die im Internet eingekauft und ohne Abstimmung mit dem Elektrohandwerker und dem Netzbetreiber an die bestehende Installation angeschlossen werden.

Hier drohen Störungen im Netzbetrieb, aber auch technische, insbesondere sicherheitsrelevante Probleme mit den Ladesteckern. Sie erfüllten nicht die Anforderungen, die an fachgerechte Ladeeinrichtungen gestellt werden. Die Elektroinnung Reutlingen empfiehlt interessierten Hausbesitzern dringend eine Abstimmung mit dem Hauselektriker.

So gut die Zukunftsperspektiven für die Elektrohandwerke sind, so wenig sind die Betriebe über aktuelle Herausforderungen erfreut.