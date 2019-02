Sportlerehrung Premiere: Im Rathaus fallen Schüsse

Reutlingen / Gabriele Böhm

„Die Sportlerehrung honoriert Leistung, Wille und Durchhaltevermögen“, sagte Thomas Bader, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Reutlinger Sportvereine. Am Mittwochabend fand im Rathausfoyer die Ehrung erfolgreicher Sportlerinnen, Sportler und Teams statt. Es war zugleich die letzte Ehrung in der Amtszeit von Oberbürgermeisterin Barbara Bosch.

„Man muss sich immer wieder zu Training und Leistung zwingen und nach Niederlagen aufstehen und neu starten“, so Bader. Viele Übungsstunden und Wochenenden würden in den Sport investiert. „Doch der Erfolg ist immer gekoppelt mit einem starken Team aus Eltern, Betreuern und Trainern.“ Doch auch an die Vereinsleitung würden Anforderungen gestellt. „Einen Sportverein leitet man wie ein Unternehmen. Deshalb muss man gut überlegen, was man macht und die richtigen Entscheidungen treffen.“ Voraussetzung seien geeignete Sportstätten.

„Aktuell reparieren wir mehr als wir bauen.“ Man versuche, optimale Lösungen zu finden. „Reutlingen war mal eine Sportstadt. Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel verloren.“ Sportvereine und Gemeinderat sollten zusammenwirken, um die Situation zu verbessern. Die Sportvereine bat der Vorsitzende, das „Kirchturmdenken“ zu vergessen. „Wir suchen alle händeringend nach Trainern, Vorständen oder Kassierern. Doch bevor ein Verein schließt, sollte er sich mit anderen Vereinen zusammenschließen und gemeinsam Programme entwickeln.“ Bader dankte Barbara Bosch für die vielen Jahre guter Zusammenarbeit.

Demonstration vor Ort

Seinen Dank an die Oberbürgermeisterin sprach auch Oberschützenmeister Wolfram E. Mewes der „Schützengilde Reutlingen 1290“ für die Idee aus, bei der Sportlerehrung Vereinen eine Bühne zur Präsentation zu bieten. Ein modernes Angebot der Schützengilde sei das Schießen mit dem Lichtgewehr. Alexandra Laufer (14), seit zwei Jahren Sportschützin, demonstrierte die neue Technik direkt vor Ort.

„Das ist wohl das erste Mal, dass im Rathaus geschossen wird“, meinte Barbara Bosch. In ihrer Ansprache lobte sie das Engagement der Vereine, deren Talentförderung hervorragend funktioniere. Nicht zuletzt seien Sportanlagen und -angebote ein wesentlicher Standortfaktor für Unternehmen. „Ich freue mich, dass sich im Rahmen der Beschlüsse zur Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung etwas getan hat“, so Bosch. In Kindertageseinrichtungen wurden Bewegungslandschaften eingebaut, ein Schulhof sei bewegungsanregend umgestaltet worden. Nach der Sanierung der Turn- und Festhalle Oferdingen und der Erneuerung des Sportbodens in der Hohensteig-Sporthalle in Sondelfingen stünden mittelfristig unter anderem die Sanierungen der IKG-Sporthalle und des Sportbaus der Eduard-Spranger-Schule sowie Abriss und Neubau der Turn- und Festhalle Ohmenhausen an. Ein Highlight bei den Außenanlagen sei die American-Football-Linierung auf dem Feld im Sport- und Freizeitpark Markwasen gewesen. „Besonders erwähnenswert ist die deutliche Erhöhung der Mittel für die Sportplatzpflege.“ 2019 und 2020 würden die Mittel um jeweils 200 000 Euro auf letztlich 1,3 Millionen Euro erhöht. Für die Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung, bei der auch eine Schwimmsportkonzeption erstellt werden solle, seien insgesamt 80 000 Euro bereitgestellt worden.

Bei den folgenden Ehrungen übergaben Barbara Bosch und Bürgermeister Robert Hahn 174 Medaillen, die in 20 Sportarten und 13 Reutlinger Sportvereinen errungen wurden. 89 Ehrungen entfielen auf Kinder und Jugendliche. Das sei ein toller Erfolg und ein Beleg dafür, dass die Reutlinger Vereine eine hervorragende Nachwuchsarbeit leisteten, so Bosch. Viele Sportler seien bereits mehrere Jahre geehrt worden, doch den Rekord halte Richard Luber (SSV Reutlingen, Tischtennis), dem sie bei jeder Ehrung in ihrer Amtszeit eine Medaille übergeben konnte.