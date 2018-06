Lichtenstein Premiere mit Boule und Forellen

Next

Die Lichtensteiner Blasmusik spielte am gestrigen Sonntag beim ersten Gemeindefest auf.

Die Jugendfeuerwehr übte am Samstagnachmittag die Bergung von Verletzen aus einem Kleinwagen, der einen Unfall gehabt hatte. © Foto: Fotos: Jürgen Herdin

Unterhausen / Von Jürgen Herdin

Ganz Lichtenstein war am Wochenende auf den Beinen, als gleich an zwei Tagen gefeiert, musiziert, gegessen und gespielt wurde. „Es waren noch mehr Besucher da als im vergangenen Jahr sagte Schulsozialarbeiterin Maria Pizzitola vom Jugendbüro. Kein Wunder, denn geboten wurde auch eine Menge mehr.

Zwei Dutzend Vereine und Institutionen beteiligten sich beim nunmehr 17. Kinder-, Jugend- und Familienaktionstag rund ums Rathaus und die Lichtensteinhalle. Zudem waren 14 Gäste aus Frankreich angereist. Yves Bello, der Präsident des Partnerschafts-Komitees in Voreppe, hatte die Aufgabe, zusammen mit seiner Delegation, die neue Boule-Bahn hinter der Halle auf Herz und Nieren zu prüfen. Das taten acht ausgewiesene Experten dann auch an zwei Tagen, befanden die Oberfläche als „vielleicht ein wenig härter und stumpfer als daheim, legten dann los – und gewannen in ihrem Volkssport jede Runde.

Welch eine Wertschätzung der Jugendarbeit in Lichtenstein: Am Samstag nahm sich Landrat Thomas Reumann volle drei Stunden Zeit und war, wie sein Begleiter Albrecht Henes wissen ließ, „besonders begeistert von der Schrauberwerkstatt“. Das ist ein offener Treff im alten Waschhäusle, wo junge Leute ab zehn Jahren tolle Tipps in Sachen Technik bekommen. Auf diese Weise würden sie auch gut ans Handwerk herangeführt, sagte Reumann.

Auch wenn der Aktionstag zunächst die Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Blick gehabt hatte, kamen von Beginn an auch sehr viele Eltern und Großeltern mit. Etwas müde und hungrig, sind Mama, Papa, Opa und Oma gerne bereit, das nötige Kleingeld für Pizza, türkische Spezialitäten, Crêpes und fruchtige Smoothies herauszurücken.

Streetsoccer, Basketball, Kajakfahren auf der Echaz, basteln oder Ytongsteine modellieren: Am Samstag war für jede Menge Unterhaltung gesorgt. Mehr noch: Die Kinder wurden vom DRK auf spielerische Weise auch in Erster Hilfe geschult. Alfons Reiske vom Obst- und Gartenbauverein ließ zusammen mit seinem Team die Kinder Bienen- und Insektenhäuschen bauen.

„Ratsch“ – und auf einmal ist das Dach des Kleinwagens ab. Die Feuerwehr warb mit spannenden Übungen für sich – und hatte für zwei Tage erneut Deutschlands größte Hüpfburg gemietet. In die Echaz gelassen wurden am späten Nachmittag 210 bunte Plastik-Entchen, ein Zufallsrennen, „bei dem die Sieger eine Saisonkarte fürs Freibad Honau und Grillbesteck bekamen“, so Beatrice Herrmann, die von Seiten der Gemeinde das Großereignis managte. Und das aber nicht alleine: Auch Hauptamtsleiter Steffen Sautter – und selbst Bürgermeister Peter Nußbaum mischten aktiv mit.

Am Abend dann gab’s Live-Musik mit „fuenfkommanull“ und ein Handballspiel, das die Gastgeber von der SG Ober-/ Unterhausen gegen den TV Großengstingen gewannen.

Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Dr. Martin Bauspieß von den Lichtensteiner Protestanten, Ines Spitznagel von den Katholiken und Oliver Lacher von den Methodisten. Danach bildeten sich lange Schlangen vor der Gemeinschaftküche des Gasthofs Stern und dem Forellenhof Rössle. Auf dem Vorplatz der Lichtensteinhalle blieb kein Sitzplatz leer, zumal dort die Lichtensteiner Blasmusik aufspielte.

15 Vereine waren am Sonntag mit von der Partie. Wie angekündigt endete um 16 Uhr der offizielle Teil des ersten Gemeindefestes. Schließlich begann um 17 Uhr das WM-Spiel der deutschen gegen die mexikanischen Kicker.