Konzertreihe Postpunk im Mantel der Melancholie

Reutlingen / Jürgen Spieß

Gequälte Seelen und gebrochene Herzen: Die Band Isolation Berlin um Sänger Tobias Baborschke lieferte zum Festivalabschluss ein düsteres und zum Teil unter die Haut gehendes Konzert ab. Eine leidenschaftliche Affäre zwischen Band und Fans war das 90-minütige Konzert dennoch nicht. Für ausgelassene Stimmung sorgte eher die schrullige Vorband Swutscher mit ihrem frischen Sound.

Ein Intro ist immer fragwürdig, da macht auch diese Weltschmerz-Band aus Berlin keine Ausnahme. Wenn Gitarrenfeedbacks lärmen und weißer Nebel über die Bühne wabert, kann das nur einen Zweck haben: Man ist froh, wenn danach endlich die Band anfängt. Umso mehr, wenn diese Isolation Berlin heißt, die mit den ersten Akkorden ihrer Erfolgssingle „Annabelle“ von 2015 losrockt. Selbst bei diesem eher eingängigen Song ist die rohe Eigenartigkeit, die die Band auszeichnet, herauszuhören. Es folgen Songs des neuen Albums „Vergifte Dich“, die zeigen, dass sich eine der derzeit wichtigsten deutschen Indierock-Bands mal wieder neu erfunden hat. Während früher ihre Konzerte öfter mal in einem schrammelnden Dilettantismus erstickten, haben Leadsänger Tobias Bamborschke, Gitarrist Max Bauer, Bassist David Specht und Drummer Simeon Cöster ihre zuweilen etwas überstrapazierte Schlampigkeit hinter sich gelassen. Bereits nach den ersten Songs wird klar, dass hier keine abgehobenen „Hamburger-Schule“-Nerds auf der Bühne stehen. Es wird gerockt und wütend angeklagt, auf maskenhaft zur Schau gestellte Abgeklärtheit wird verzichtet: „Wenn ich eins hass’, dann ist das mein Leben“, brüllt Bamborschke mit belegter Rio-Raiser-Stimme ins Mikro, „und wenn ich noch was hass, dann diesen Hass“.

Anders gesagt: Isolation Berlin ist lauter, wütender, düsterer geworden. Auf griffige Parolen wird weitestgehend verzichtet, dafür regieren Tristesse und lärmender Postrock. Mit Liedern wie „Vergeben heißt nicht vergessen“, „Marie“ oder „Die Leute“ vom neuen Album „Vergifte dich“ zeigen die vier Indierocker, dass sie sich weiter entwickelt haben. Indierock im Mantel der Melancholie geht da mit den widerspenstigen Texten von Sänger Tobias Bamborschke eine lärmende Verbindung ein. Allerdings ist es nicht für alle Fans leicht, den Weg der Band mitzugehen. Häufig nimmt die Herrschaft des dröhnenden Gitarrenriffs überhand, und die Hymnen auf den Weltschmerz krachen allzu heftig durchs franz.K.

Das Konzert wirkt durch das wilde Durcheinander von neuen und alten Songs ein wenig zerrissen, auch weil Isolation Berlin auf die mitsingbaren Stücke weitgehend verzichtet. Doch das dürfte normal sein für eine Band, die sich die Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Ab und an fragt man sich aber schon, wie Menschen, die in einer Stadt des Partyhedonismus leben, so dermaßen am Alltag verzweifeln können. Die Zeile „Mir ist alles zu viel, mir ist alles zu viel“ bildet die Wut des Endzwanzigers Baborschke so gut ab wie „Alles grau, alles Schall und Rauch – ich habe keine Hoffnung mehr“ seine grobporige Wundheit. Es ist nicht einfach zu benennen, was diese Musik ausmacht. Vermutlich sind es vor allem Bamborschkes Texte, die dieser mit unwiderstehlich verletzlicher Rio-Raiser-Stimme vorträgt.

Ebenfalls etwas verschroben, liefert die sechsköpfige Vorband Swutscher aus Hamburg textlich wie musikalisch das glatte Gegenprogramm ab. „Macht doch, was ihr wollt, aber macht es mit Vergnügen“, scheint ihr Motto zu sein. Für einen Song kommt auch Bamborschke auf die Bühne und singt mit Leadsänger Sascha einen wunderbar schrulligen Lagerfeuer-Song. Und zum ersten und einzigen Mal an diesem Abend wirkt er glücklich.