Sechs Jahre nach der bislang größten Polizeistrukturreform in Baden-Württemberg steht zum 1. Januar 2020 eine Weiterentwicklung der Organisationsstruktur an. Statt bislang zwölf gibt es vom kommenden Jahr an 13 Polizeipräsidien im Land. In Pforzheim und Ravensburg werden neue Präsidien gegründet, dafür wird das Polizeipräsidium in Tuttlingen aufgelöst, Dadurch ändern sich die regionalen Zuschnitte der Präsidien Karlsruhe Konstanz und Reutlingen. Der Reutlinger Zuständigkeitsbereich, der bislang die Landkreise Esslingen, Tübingen und Reutlingen umfasst, wird um den Zollernalbkreis erweitert – mit Balingen, Hechingen und Albstadt kommen drei neue Polizeireviere dazu.

Mehr Flexibilität im Einsatz

Damit ist das Polizeipräsidium Reutlingen in den vier Landkreisen für die Sicherheit von mehr als 1,23 Millionen Bürgern von Schömberg bis Lichtenwald, von Zwiefalten bis zum Stuttgarter Flughafen verantwortlich. Mit 2359 (bislang 2059) Stellen ist es nach Stuttgart und Mannheim das drittgrößte Präsidium im Land. Der Reutlinger Polizeipräsident Alexander Pick ist überzeugt, dass die Polizeistrukturreform zu einer „noch leistungsfähigeren Organisation mit hoher Schlagkraft führen“ werde. „Wir haben damit die Möglichkeit, das Personal viel flexibler einzusetzen. Mehr Personal bedeutet mehr Power“, betonte Pick.

Lange Wartezeiten reduzieren

Mit der neuen Polizeistrukturreform sollen auch die Abläufe bei der Unfallaufnahme verbessert werden. Ein wesentliches Ziel sei, die häufig langen Wartezeiten zu reduzieren, von denen oft weitläufige Flächenregionen wie der Zollernalbkreis besonders stark betroffen waren, sagte Polizeidirektor Andreas Stolz, Leiter der neuen Schutzpolizeidirektion, unter deren Dach allgemein- und verkehrspolizeiliche Aufgaben gebündelt werden. Dafür sollen die Zuständigkeiten zwischen Streifen- und Verkehrsdienst neu gewichtet werden.

Mehr Aufgaben für Balingen

So wird die Verkehrsdienst-Außenstelle Balingen ab kommendem Jahr nicht mehr nur für die Verkehrsüberwachung, sondern auch für die Aufnahme komplexer Unfälle zuständig sein. Die Zahl der Mitarbeiter wird dafür von zwölf auf 15 erhöht. Allerdings werde diese Außenstelle, sagte Stolz, nur von 6 bis 22 Uhr und nicht wie Esslingen und Tübingen rund um die Uhr besetzt sein.

Kripo wird gestärkt

Mit der Neustrukturierung wird auch die Kriminalpolizei im Zollernalbkreis gestärkt. Das Kriminalkommissariat Balingen wird um vier auf 19 Stellen erhöht. Zudem wird erstmals eine siebenköpfige Rauschgiftermittlungsgruppe in Balingen eingerichtet, in welcher Beamte von Schutz- und Kriminalpolizei gemeinsam den Kampf gegen Drogen in Hechingen, Albstadt und Balingen in Angriff nehmen. Polizeivizepräsident Reinhard Nething ist zuversichtlich, damit Wirkung im Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität zu erzielen.

Zusätzlich wird Personal für Aufgaben, die zentralisiert wahrgenommen werden, ins Zentrum des Zuständigkeitsbereichs – also nach Reutlingen und Tübingen – verlagert. Der Kriminaldauerdienst ist bereits Anfang des Jahres von Nürtingen nach Reutlingen umgezogen. Zudem werden die Bereiche Staatsschutz und Spurensicherung sowie Spezialisten für Wirtschafts- und Internetkriminalität in Tübingen verstärkt oder dorthin verlagert werden. Diese Neuaufteilung soll eine schnellere Intervention ermöglichen und somit die Kriminalitätsbekämpfung präsidiumsweit stärken.

Und auch die um zwei auf 16 Beamte aufgestockte Polizeihundeführerstaffel am Standort Tübingen wird ihre Präsenz auf den Zollernalbkreis ausdehnen und die dortigen Reviere mit ihren Schutz- und Suchhunden unterstützen.

Zudem ist vorgesehen, in der Außenstelle Balingen eine zusätzliche Stelle beim Arbeitsbereich Gewerbe/Umwelt zu schaffen. Die in diesem Bereich tätigen Polizisten befassen sich neben Unfällen am Arbeitsplatz auch mit den Aufgabenfeldern Arzneimittelkriminalität, Gewerberecht, Verstöße gegen das Lebensmittelrecht, Tier und Artenschutz sowie Umweltstraftaten.

Plus an Innerer Sicherheit

Der Polizeipräsident ist überzeugt, dass der Zollernalbkreis in punkto Innere Sicherheit und Qualität der polizeilichen Dienstleistung von der Integration profitieren wird. Pick geht zudem davon aus, dass der Übergang reibungslos vonstatten geht.

Das könnte dich auch interessieren: