Auf Party gestört und Widerstand geleistet

Eine Feier in der Pomologie ist am Freitagnacht Anlass für einen Polizeieinsatz gewesen. Gegen 22.15 Uhr wendeten sich die Besucher einer privaten Feier an die Polizei und teilten mit, dass zwei männliche Personen die Gäste belästigen würden. Noch wä...