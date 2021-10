Möglicherweise denselben Kriminellen ist ein Einbruch in ein Geschäftshaus im Industriegebiet West zuzuschreiben. Wie bereits berichtet, flexten die unbekannten Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag im Inneren einer Bäckerei einen Tresor auf und entwendeten Bargeld.

Erst später wurde angezeigt, dass in derselben Nacht in einen Betrieb in der Markwiesenstraße eingebrochen und ebenfalls der Tresor aufgeflext wurde. Die Höhe des entstandenen Schadens und Diebesguts kann noch nicht abschließend beziffert werden. Spuren wurden durch Kriminaltechniker gesichert.