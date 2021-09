Um mit der Spraydose und Schmierereien eine Wand zu verunstalten, dauert es nur wenige Minuten. Ein Wurf mit einem Stein in ein Fenster ist in Sekunden vorüber – doch die Schäden bei diesen Vergehen können erheblich sein. In der vergangenen Woche richteten Täter an zwei Schulgebäuden in Reutl...