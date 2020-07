Die Polizei suchte seit dem Wochenende nach einem 61-Järhigen aus Pfrondorf, der seit Freitag vermisst wurde. Der Mann hatte am Vormittag eine Fachklinik in Tübingen, bei der er sich in Behandlung befand, verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt.

Fahndung war ergebnislos

Alle Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung zahlreicher Rettungskräfte mit Suchhunden und eines Polizeihubschraubers verliefen erfolglos, ehe Spaziergänger den Mann am Montagabend gegen 21:30 Uhr tot in einem Waldstück fanden. Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.