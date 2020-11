Zum 1. November hat Polizeipräsident Udo Vogel Kriminaloberrätin Martina Kaplan zur neuen Leiterin des Polizeireviers Pfullingen bestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste von der bislang geplanten, offiziellen Feierstunde zur Amtseinführung abgesehen werden.

Die polizeiliche Laufbahn der 49-jährigen Martina Kaplan begann 1990 mit der Ausbildung beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Im Rahmen eines Länderpraktikums wechselte sie 1992 zur Kriminalpolizei bei der damaligen Polizeidirektion Tübingen, wo sie ihren Dienst im Dezernat Jugendkriminalität/ Sexualdelikte versah. Dem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 1998 folgten verschiedene Verwendungen bei der Kriminalpolizei in Tübingen, unter anderem bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und von Rauschgiftdelikten. Daran schloss sich ein Studium an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster an. Nach dessen Abschluss und dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2010 übernahm sie die Leitung der Stabsstelle des Rektorats an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen, bevor sie 2014 zum Polizeipräsidium Reutlingen wechselte und dort zur Leiterin des Referats Prävention bestellt wurde. Seit dem 1. November 2020 leitetet sie nun das Polizeirevier Pfullingen und ist für die Sicherheit in den Städten Pfullingen und Trochtelfingen, sowie in den Gemeinden Eningen, Hohenstein, Lichtenstein, Engstingen und Sonnenbühl verantwortlich.

Kriminaloberrätin Martina Kaplan lebt mit ihrem Sohn in Reutlingen.