Mit erhöhter Polizeipräsenz wurden im gesamten Präsidiumsbereich (Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollern-Alb-Kreis) in der Halloween-Nacht vor allem an Jugendtreffpunkten zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt.

In Reutlingen kam es am Samstag gegen 20.30 Uhr an einer Schule in der Nürnberger Straße zu mehreren Sachbeschädigungen.

Fenster beschädigt: bis zu 10 000 Euro Schaden

Hier wurden sieben Fensterscheiben teilweise erheblich beschädigt und ein Feuerlöscher missbräuchlich verwendet. Dieser wurde zusammen mit drei Stühlen im Hof der Schule abgestellt. Der Sachschaden wird auf 8000 bis 10 000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon (07121) 9 42 33 33 entgegen.