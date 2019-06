Unterhalb der Pfullinger Skisprungschanze machten hunderte Begeisterte die Samstagnacht zum Tage: Dirndl und Lederhosen waren als Outfit angesagt – bei der fünften Party der VfL-Ski-Jugend auf dem Wasen beim Waldcafé. Bis in die Nacht hinein schwoften die Besucher. Und die hatten nicht nur jede Menge Feierlaune mitgebracht, sondern auch stilvolle und ebenso fesche Bekleidung.

„Also mir hat die Verkäuferin zuerst in die Augen geschaut, bevor sie mir ihre Dirndl-Kollektion zeigte“. Die 18-jährige Emma hat grüne Augen – und dazu passe beim alpinen Textil „gedecktes Rosa“ einfach am besten. Ihre Freundin Hannah kann ihr da nur beipflichten – und ergänzt: „Bei mir haben sie das Dirndl auch meiner Haarfarbe angepasst“. Und für den letzten Schliff sorgten, gewissermaßen als Sahnehäubchen, lange, geflochtene Zöpfe.

Bei Hannah (19) und der gleichaltrigen Elena stimmte die farbliche Harmonie ebenfalls – auf ging’s ins Festzelt, wo die vier VfL-Handballerinnen auf eine gute Hundertschaft anderer Modebegeisterter trafen. Die männliche Jugend ließ sich da nicht lumpen – und trug Lederhosen. Leo (29) aus Unterhausen hat sich auch in schwere Rinderhaut gezwängt. Er verriet: „Das ist das fünfte Pfullinger Wasenfest – und seither leihe ich mir die Hose dafür von meinem Schwager“.

Fürs musikalische Vorglühen bei einigermaßen erträglichem Schmuddelwetter sorgte am Samstag DJ Ralph S. Er hatte sonnige Hits aus den spanischen Charts ebenso dabei wie deutsche Ballermann-Hits, ohne die auch ein zünftiges Alpenglühn nicht auskommt. Geschunkelt und mitgesungen haben die Gäste gerne, auch wenn anfänglich die Tanzfläche noch merkliche Lücken aufwies.

Das änderte sich aber bei einbrechender Dunkelheit draußen. Und spätestens mit den beiden Stimmungskanonen von „Specktakel“. Vor gut einem Jahr begann die Karriere des Party-Duos vom Niederrhein bei einem Auftritt im „Bierkönig“ auf Mallorca. Aus der deutschen Partyszene sind sie seitdem nicht mehr wegzudenken.

Einer ihrer Hits, das lautmalerische „Mama Laudaaa“, ist bei Schützenfesten, in Bierzelten und auf YouTube wohl gelitten. Doch noch bevor die Künstler loslegten, wollten es Anwohner unterhalb der VfL-Skisprungsanlage nicht noch „laudeeer“ – und riefen schon vor 21 Uhr die Polizei. Der lauten Bässe wegen, wie in Erfahrung zu bringen war. Der guten Stimmung tat dies aber keinen Abbruch, zumal die Fete ja angemeldet war. Moritz Müller und Felix Röckel, die zusammen mit ihrem Organisations-Team in weiser Wetter-Voraussicht zum ersten Mal ein Zelt geordert hatten, verwiesen darauf, dass die Dirndl- und Lederhosen-Party eh bis eine halbe Stunde nach Mitternacht genehmigt worden sei.

Das Publikum vom Zahnspangenalter an bis in die frühen Fünfziger feierte fröhlich in die Nacht hinein. Die Dirndl wehten auf der Tanzfläche. Stimmgewaltig sangen die Leute die größten Hits absolut textsicher mit. „Weißt Du noch?“ werden viele Partygänger in ein paar Jahren und in seliger Erinnerung sagen. Dann, wenn sie irgendwann in ihren Familienalben stöbern. Souvenir, Souvenir: In einer von der VfL-Ski-Jugend organisierten „Fotobox“ ließen sich die Mädels und Burschen in ihren zünftigen Trachten ablichten.