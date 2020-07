Wie attraktiv kann ein Freibad für Besucher und Familien sein, das unter Pandemie-Bedingungen öffnet? Mit Absperrgittern, Leinenorgien im Becken und Flatterband nicht sonderlich, monierte Gert Klaiber (CDU) in der ersten Sitzung des Pfullinger Gemeinderats seit der Corona-Pandemie am Dienstagabend in den Pfullinger Hallen. Abschreckend sei das, was er am Freitag zuvor im Schönbergbad zu Gesicht bekam. Ein Antrag musste her, damit die Besucher nicht das Gefühl bekämen, schnell wieder verschwinden zu müssen. Und nicht vielleicht nach Münsingen ausweichen, wo sich das Bad so viel offener und willkommener zeige, wie Klaiber dort ebenfalls am Freitag feststellte.

Also weg mit den Absperrungen entlang der Becken, die Bahn auf zwei fünf Meter breite Doppelbahnen erweitern und im Kreis schwimmen erlauben sowie freies Schwimmen mit Mindestabstand ermöglichen. Die CDU forderte zudem den Ticketverkauf für beschränkte Kontingente an der Kasse zu ermöglichen, abgestufte Preise für Kurz- und Langzeitbesucher einzurichten sowie den ermäßigten Mindestpreis für Erwachsene auf zwei Euro festzusetzen, die möglichen Besucherzahlen stufenweise auf die zulässigen 1800 Besucher zu erhöhen und die Öffnungszeiten an die bisher geltenden Öffnungszeiten anzugleichen.

In dem Zuge bemängelte er die zunehmende Bürokratisierung und Reglementierung der vergangenen fünf Jahre im Rathaus. Was ihm ein scharfes „Zur Sache“ von Martin Fink einbrachte, der stellvertretend die Sitzung für Pfullingens krank gemeldeten Bürgermeister Michael Schrenk leitete.

„Wir stochern im Trüben“

Ein ganzes Paket also, dem die anderen Fraktionen so nicht zustimmen wollten. Der Kompromiss, den die Mitglieder des Verwaltungsauschuss im Vorfeld erarbeitet haben, sei harte Arbeit gewesen, bemerkte Stephan Wörner (UWV). „Wir stochern im Trüben, keiner weiß wie es in einer Woche oder in einem Monat aussieht. Ich halte den Kompromiss für die beste Lösung am Anfang.“

Stattdessen schlugen Wörner und Traude Koch (GAL), den Antrag dem Bäderteam als Zielvereinbarung beziehungsweise Leitlinie an die Hand zu geben. Das Bäderteam könne dann flexibel handeln. „Wir sollten loslegen, um zu sehen, wie es läuft“, pflichtete Ute Jestädt (UWV) bei. Mehrere Räte appellierten zudem an die Vernunft und Eigenverantwortung der Badegäste, sich an die Regeln im Bad zu halten.

Sabine Hohloch, die die Regelungen den Räten im Detail vorgestellt hat, betonte in der Diskussion immer wieder, dass je nach Situation Lockerungen natürlich möglich sind. Zumal sich die Verordnungen über die Zeit verändern werden und auch schon haben.

Schutz der Badegäste und die Fürsorgepflicht für das Personal stehen an oberster Stelle

Während am Freitag die Bänke und Liegen nicht montiert und aufgestellt waren, stehen sie jetzt den Gästen wieder zur Verfügung, weil sich die Bestimmungen dahingehend schon wieder geändert haben, erklärte sie. „Wir müssen stets die gesamte aktuelle Situation im Blick haben, wir können situativ lockern, müssen im Zweifelsfall aber auch zurückfahren“, betonte Fink. Der Schutz der Badegäste und die Fürsorgepflicht für das Personal stehe für ihn an oberster Stelle, betonte Fink.

Zwar hatte Klaiber zunächst nichts dagegen einzuwenden, den Antrag als Leitlinie zu nutzen. Als es jedoch zur Abstimmung kam und Wörner wie Koch bemerkten, die Formulierung dementsprechend anzupassen, zog Klaiber sein Einverständnis zurück. Wie angekündigt stimmte die CDU-Fraktion allerdings mit den restlichen Räten der Wiedereröffnung unter Corona-Bedingungen zu. Immerhin sorgten blauer Himmel und viel Sonne am Mittwoch für attraktives Badewetter. Das dürfte zumindest die 200 Personen gefreut haben, die schon am Dienstag für den Eröffnungstag ihr Ticket gekauft hatten.