Wer kann schon von sich behaupten, bei der Arbeit gleich einen Rundumblick auf Pfullingen genießen zu können? Die Baustelle an der evangelischen Martinskirche bietet drei Dinge gleichermaßen: Höhe (55 Meter an der Turmspitze), Ausblick und dazu noch eine ziemlich interessante Baugeschichte. Vertreter von Kirchengemeinde und Stadt informierten sich nun vor Ort und in luftiger Höhe, wie das 1,6-Millionen-Projekt Kirchensanierung voranschreitet.

Die Sanierung des Turmes ist der erste Bauabschnitt, das Kirchenschiff und der Chor folgen. 1773 habe man die oberste Spitze des Kirchturms erbaut, erklärt Architekt Eberhard Wurst. Sie überstand den Zweiten Weltkrieg, in den 1980er-Jahren wurde sie dann zum letzten Mal renoviert. Seitdem ist viel Zeit vergangen – Wasser und Wind haben Spuren hinterlassen. Die Holzbalken am oberen Turmteil seien zudem befallen von Schädlingen, so der Architekt. Bis auf eine Höhe von rund 1,80 Meter seien sie stellenweise hohl im Innenraum.

Besonders an der Wetterseite seien die Schäden immens. Die Zimmermänner müssen nun kompliziert die befallenen Balkenteile austauschen und durch neues, luftgetrocknetes Kammerholz ersetzen. Diese „erheblichen Schäden“ habe man bei vorherigen Renovierungen wahrscheinlich eher übergangen, mutmaßt Architekt Wurst weiter. Auch der Naturstein weiter unten habe deutliche Temperatur- und Wetterschäden. In Zukunft will man das zumindest eindämmen: Der Turm soll eine Lüftung bekommen – „denn gerade ist es drin echt dämpfig und knalleheiß“, so der Architekt.

Neuer Klöppel für die Kirchenglocke

Auch am Klang der Glocke soll sich was ändern, verriet er weiter. Vor zwei Wochen sei der Glockenspezialist aus Karlsruhe da gewesen – ganz hoch habe der sich aber nicht getraut. Der aktuelle Klöppel der Glocke sei sehr hart und soll ausgetauscht werden. „Ich bin gespannt, ob jemand den Unterschied hört“, so Wurst.

Auf Grund von Holzschutzmittel aus früheren Jahrzehnten dürfen die Arbeiter bislang nur im Schutzanzug werkeln – und das auch maximal zwei Stunden am Stück. Dann muss eine halbe Stunde Pause folgen, das ganze darf sich drei Mal wiederholen. Die Mitglieder der Kirchengemeinde sind begeistert vom Baufortschritt (man liegt ganz im Zeitplan) und von der schönen Aussicht. Und weisen gleich auf die Spenden hin, die sie für das Sanierungsprojekt noch dringend benötigen.

Info Spendenkonto: Evangelische Kirchengemeinde Pfullingen, IBAN DE 54 6405 0000 0000 6007 23, Betreff „Renovierung Martinskirche“.

Das könnte dich auch interessieren:

Landkreis Reutlingen Mit dem Bus quer durch den Landkreis: Chronologie eines Selbstversuchs Unsere Reporterin hat sich auf den Weg gemacht: Mit dem Bus von Walddorfhäslach über Trochtelfingen und Zwiefalten bis nach Münsingen und Bad Urach. Eine Kurzfassung ihrer Erfahrungen.